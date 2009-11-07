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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۵

بنایی با مهر مطرح کرد:

تنها حاجی بابایی می تواند آموزش و پرورش را فعال کند

تنها حاجی بابایی می تواند آموزش و پرورش را فعال کند

سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: تنها کسی که می تواند وزارت آموزش و پرورش را از حالت رکود خارج کرده و فعال نماید حاجی بابایی است.

حجت الاسلام علی بنایی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به معرفی حمیدرضا حاجی بابایی از سوی رئیس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش، اظهار داشت: از نظر من حاجی بابایی تجربه، شانیت و ظرفیتهای علمی مناسب را بعنوان کسی که می خواهد در راس وزارتخانه آموزش وپرورش فعالیت کند، دارا است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی حاجی بابایی را به لحاظ توان مدیریتی و اجرایی مورد تایید اکثر قریب به اتفاق نمایندگان مجلس دانست و خاطرنشان کرد: تنها کسی که می تواند وزارت آموزش وپرورش را از حالت رکود خارج کرده وفعال نماید حاجی بابایی است.

وی همچنین درباره احتمال رای آوری صادق محصولی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت رفاه وتامین اجتماعی  تصریح کرد: من از میزان رای آوری محصولی در مجلس بی اطلاع هستم.

کد مطلب 978585

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