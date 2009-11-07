دستورالعمل طرح تامین آتیه مهر امام رضا (ع) بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادعلی الفت پور در این جلسه دستورالعمل موارد استفاده از منابع این طرح را با حضور اعضای کارگروه مورد بحث و بررسی قرار داد.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی ضمن تشریح و اهداف طرح، از اعضاء خواست با جدیت این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند. اعضای کارگروه نیز ضمن ارائه نقطه نظرات کارشناسی، بر اهمیت موضوع و تدوین دستورالعمل های مناسب، اجرای مطلوب طرح و دعوت از کارشناسان خبره و بهره مندی از مطالعات این حوزه تاکید کردند.

این کارگروه با مسئولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری جلسات هفتگی وظیفه تدوین دستورالعمل ها و ساز و کارهای اجرایی طرح را برعهده خواهند داشت.

در این طرح برای هر نوزاد ایرانی (براساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور) حساب سپرده پس اندازی افتتاح خواهد شد و دولت هنگام افتتاح حساب حداقل مبلغ 10 میلیون ریال برای هر نوزاد اختصاص خواهد داد و علاوه بر آن ماهانه مبلغی از طرف ولی نوزاد و دولت به این حساب واریز خواهد شد.

وجوه این حساب توسط صندوق مهر امام رضا (ع) از طریق بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری به منظور حفظ و ارتقای ارزش وجوه، سرمایه گذاری خواهد شد.

واریز وجوه برای هر فرد تا سن 18 سالگی است، البته تعهدات دولت 2 سال بیشتر از این سن ادامه خواهد داشت و در این طرح سهم دولت متناسب با وضعیت درآمدی خانوارها تعیین خواهد شد.

همچنین از سن 18 سالگی امکان برداشت موجودی حساب ناشی از مبالغ واریزی به اضافه سود حاصل از سرمایه گذاری برای مصارف تامین مسکن برای صاحب حساب، ایجاد فرصت شغلی اولیه برای کسب و کار صاحب حساب، ازدواج صاحب حساب، تحصیلات عالی و حوزوی صاحب حساب، درمان بیماریهای صعب العلاج صاحب حساب (مستثنی از قید 18 سال) و حج تمتع امکانپذیر است.