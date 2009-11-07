قول همکاری وزارت نفت برای پیگیری تخلفات احتمالی در خرید بنزین

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی با تاکید بر اینکه حدود 12 میلیون لیتر بنزین قاچاق نمی تواند فقط از طریق مرزها و صرفا توسط اسب و قاطر یا ماشین منتقل شود گفت: کمیسیون انرژی گزارش وزیر نفت از تدابیر اندیشیده شده برای رفع قاچاق سوخت را خواستار شده و وزارت نفت درباره تخلفات احتمالی در خرید بنزین وعده پیگیری داده است.

وی گفت: شیوه های دیگری وجود دارد که بسیار هم رایج است اما به آن توجهی نمی شود. به عنوان مثال اعداد مغایری در ارزیابی میزان خرید بنزین برای کشور اعلام می شود. شیوه ها مختلف است و نمی توان گفت صراحتا فلان مدیر در شرکت نفت در خرید و توزیع بنزین دچار تخلف شده است. آنچه من احتمال می دهم این است که به جز راههایی که در ظاهر به آن می رسیم احتمال این که در بین مدیران رده پایین دست اندرکاران خرید و توزیع تخلف باشد وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: بهتر است جلساتی برای بررسی این تخلفات در شرکت نفت تشکیل شود و ریشه این تخلفات آنالیز شده و عوامل مربوط به آن مشخص شود.

حسینی صدر تاکید کرد: اگر ما در این مورد تدابیر درستی داشته باشیم در صرفه جویی و مبارزه با قاچاق سوخت موفق خواهیم بود و مطمئن هستم با 45 میلیون لیتر می توانیم نیازمندیهای خود را اداره و آثار تحریم را از کشور دور کنیم.

وی گفت: اگر خواهان کاستن وابستگی به واردات بنزین هستیم باید از توزیع غیرقانونی سوخت و قاچاق و تخلفات در خرید و توزیع آن جلوگیری کنیم.

این عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: موضوع قاچاق سوخت در کمیسیون مطرح شد و پیرو این صحبتها از وزیر نفت توضیحی مبنی بر اینکه چه تدابیری برا رفع قاچاق سوخت اندیشیده شده است خواستیم.

حسینی یادآور شد: بنده جلساتی هم با مسئولان شرکت نفت درباره اختلافها در ارقام اعلام شده درباره خرید بنزین داشتم که قول دادند اگر مشکل خاصی در این زمینه وجود دارد از طریق وزارت نفت پیگیری شود.