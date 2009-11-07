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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

"عشق با طعم خون" در کرج روی صحنه رفت

"عشق با طعم خون" در کرج روی صحنه رفت

استان تهران - خبرگزاری مهر: نمایش "عشق با طعم خون" کاری از گروه فرهنگی، هنری "خورشید البرز" در کرج روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایش "عشق با طعم خون"،  نمایشی درباره آسیبهای اجتماعی است که به طور خاص به بررسی بیماری ایدز، می پردازد.

موضوع این نمایش درباره زندگی یک زوج است که یکی از آنان مبتلا به بیماری ایدز شده و می خواهد به بهانه های مختلف، همسر خود را ترک کند.

در این نمایش "هانیه کریمی" و "زهره انصاریان" به ایفای نقش می پردازند و دیدن این نمایش برای افراد زیر 18 سال توصیه نمی شود.

نمایش "عشق با طعم خون" تا 30 آبان ماه جاری به غیر از شنبه ها از ساعت 18 در فرهنگسرای کوثر واقع در چهارراه کارخانه قند کرج به نمایش درمی آید.

کد مطلب 978588

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