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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۱

با اعلام آمادگی البرادعی؛

نگرانی حزب حاکم مصر از تداوم حکومت مبارک ها افزایش یافت

نگرانی حزب حاکم مصر از تداوم حکومت مبارک ها افزایش یافت

در پی اعلام آمادگی مدیرکل فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مصر، نگرانی نزدیکان مبارک از جانیشنی فرزندش به جای وی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "محمد البرادعی" مدیر کل فعلی آژانس انرژی اتمی روز گذشته از آمادگی خود برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مصر (در سال 2011) در صورت ارائه تضمین درباره برگزاری انتخابات آزاد خبر داده بود.

یکی از رهبران حزب حاکم مصر(حزب ملی دموکرات) در این باره اظهار داشت: به نظر نمی رسد البرادعی تمایلی جدی برای حضور در انتخابات پیش روی پارلمانی مصر داشته باشد.

براین اساس حزب حاکم مصر با توجه به شخصیت برتر سیاسی و جایگاه بین المللی البرادعی، از تمایلات گسترده مردم این کشور نسبت به وی بیم دارد.

هراس اصلی آنان از این مسئله است که با کنار رفتن حسنی مبارک از حکومت، فرزندش جمال نیز در جلب آرای مردمی ناموفق باشد، امری که به حکومت مستبدانه مبارک ها در مصر پایان می دهد.

کد مطلب 978589

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