به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران سامان قاسمی در حاشیه نشست هیئت سرمایه گذاری در تشریح مصوبات جدید این هیئت اظهار داشت: در این جلسه درخواست سرمایه گذاری خارجی شرکت اروپایی به منظور تولید مقوای چندلایه با سرمایه ورودی 112میلیون دلار مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی افزود: این طرح در جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی که در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد به تصویب رسید.

وی یادآور شد: از جمله طرحهای دیگر مصوب این جلسه، درخواست سرمایه گذاری شرکتهای اروپایی در طرح احداث مجموعه تجاری، توریستی، تولید قطعات صنعتی خودرو و همچنین شرکتهای آسیایی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های ساختمانی و تولید مخازن و لوله های GRP نیز به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی در ادامه با اشاره به اصلاحیه مجوز سرمایه گذاری شرکتهای آسیایی در زمینه تولید قوطی و آبمیوه خاطرنشان کرد: در این نشست مجوز انتقال سود شرکتهای اروپایی در طرح تولید لوله های خرطومی فشار قوی و لوله های پلاستیکی مطرح شد، که با آن موافقت شد.

وی با بیان اینکه تمدید اعتبار مجوز سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار آسیایی در طرح تولید انواع گل و گیاه زینتی و میوه دار نیز مورد تصویب قرار گرفت، اضافه کرد: ثبت ارزش خدمات ارائه شده توسط سرمایه گذار اروپایی در طرح هرمزال، اصلاح مجوز شرکت اروپایی در طرح تولید خمیر مایه و همچنین درخواست سرمایه گذاری شرکت اروپایی برای آغاز فاز مطالعاتی طرح قطار سریع السیر تهران- مشهد از دیگر مصوبات این نشست بود.