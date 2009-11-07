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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۰۵

تصویب درخواست سرمایه‌گذاری 112 میلیون دلاری اروپایی‌ها در ایران

تصویب درخواست سرمایه‌گذاری 112 میلیون دلاری اروپایی‌ها در ایران

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی گفت: در جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی درخواست سرمایه گذاری خارجی شرکت اروپایی به منظور تولید مقوای چندلایه با سرمایه ورودی 112میلیون دلار مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران سامان قاسمی در حاشیه نشست هیئت سرمایه گذاری در تشریح مصوبات جدید این هیئت اظهار داشت: در این جلسه درخواست سرمایه گذاری خارجی شرکت اروپایی به منظور تولید مقوای چندلایه با سرمایه ورودی 112میلیون دلار مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی افزود: این طرح در جلسه هیئت سرمایه گذاری خارجی که در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد به تصویب رسید.

وی یادآور شد: از جمله طرحهای دیگر مصوب این جلسه، درخواست سرمایه گذاری شرکتهای اروپایی در طرح احداث مجموعه تجاری، توریستی، تولید قطعات صنعتی خودرو و همچنین شرکتهای آسیایی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی در پروژه های ساختمانی و تولید مخازن و لوله های GRP نیز به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری های خارجی در ادامه با اشاره به اصلاحیه مجوز سرمایه گذاری شرکتهای آسیایی در زمینه تولید قوطی و آبمیوه خاطرنشان کرد: در این نشست مجوز انتقال سود شرکتهای اروپایی در طرح تولید لوله های خرطومی فشار قوی و لوله های پلاستیکی مطرح شد، که با آن موافقت شد.

وی با بیان اینکه تمدید اعتبار مجوز سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار آسیایی در طرح تولید انواع گل و گیاه زینتی و میوه دار نیز مورد تصویب قرار گرفت، اضافه کرد: ثبت ارزش خدمات ارائه شده توسط سرمایه گذار اروپایی در طرح هرمزال، اصلاح مجوز شرکت اروپایی در طرح تولید خمیر مایه و همچنین درخواست سرمایه گذاری شرکت اروپایی برای آغاز فاز مطالعاتی طرح قطار سریع السیر تهران- مشهد از دیگر مصوبات این نشست بود. 

کد مطلب 978590

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