تقدیر از سه پیشکسوت بازیگری زن در جشنواره تئاتر بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر بانوان از جشنوارههای تخصصی تئاتر است که با موضوع زنان و مشکلات و موفقیت آنها در جامعه ایران، مشاهیر زن ایران و اسلام و زنان برجسته تاریخی ایران زمین میپردازد. همواره در جشنواره تئاتر بانوان که سال جاری هشتمین دوره خود را پشت سر میگذارد، از چهرههای شناخته شده و پیشکسوت بازیگری زن تئاتر تجلیل شده است.
هشتمین دوره جشنواره تئاتر بانوان نیز از سه بازیگر زن پیشکسوت تئاتر تجلیل میکند. در این دوره از جشنواره از آزیتا لاچینی، تانیا جوهری و شمسی فضلاللهی تجلیل خواهد شد. هشتمین جشنواره تئاتر بانوان با دبیری حسین پارسایی از 28 آبان در تهران آغاز میشود.
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