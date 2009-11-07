ملی حفاری بر سکوی نخست ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های لیگ وزنه برداری باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان با حضور تیم‌های ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، ذوب آهن اصفهان، خراسان رضوی، ماشین سازی اراک، فارس، همدان، آذربایجان غربی، زامیاد تبریز، تربیت بدنی گیلان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد از صبح روز پنج شنبه در مشهد آغاز شد که این رقابت‌ها شب گذشته با قهرمانی تیم ملی حفاری در مرحله اول به کار خود پایان داد.

بر پایه این گزارش، تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب و ذوب آهن اصفهان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.