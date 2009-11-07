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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

لیگ وزنه برداری جوانان/

ملی حفاری بر سکوی نخست ایستاد

ملی حفاری بر سکوی نخست ایستاد

مرحله نخست مسابقات لیگ وزنه برداری جوانان باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم ملی حفاری ایران به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های لیگ وزنه برداری باشگاه‌های کشور در رده سنی جوانان با حضور تیم‌های ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، ذوب آهن اصفهان، خراسان رضوی، ماشین سازی اراک، فارس، همدان، آذربایجان غربی، زامیاد تبریز، تربیت بدنی گیلان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد از صبح روز پنج شنبه در مشهد آغاز شد که این رقابت‌ها شب گذشته با قهرمانی تیم ملی حفاری در مرحله اول به کار خود پایان داد.

بر پایه این گزارش، تیم‌های مناطق نفت خیز جنوب و ذوب آهن اصفهان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

کد مطلب 978594

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