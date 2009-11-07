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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۲

احداث تعاونی زعفران کاران در کرمان ضروری است

احداث تعاونی زعفران کاران در کرمان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد کشاورزی زرند با آغاز فصل برداشت زعفران در استان خواستار تشکیل تعاونی زعفران کاران در کرمان شد.

سید علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به آغاز فصل برداشت زعفران از مزارع شهرستان زرند گفت: زرند یکی از مهمترین مناطق کاشت زعفران در کرمان محسوب می شود و در سال جاری نیز پیش بینی می شود بیش از 900 کیلوگرم زعفران از مزارع زرند برداشت شود.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات زعفران کاران نبود شرکت تعاونی زعفران کاران و عدم بسته بندی زعفران در کرمان است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل تعاونی می تواند گام موثری در ساماندهی، بسته بندی و فروش این محصول به منظور ایجاد سود افزوده محصول در استان باشد.

رئیس جهاد کشاورزی زرند عنوان کرد: هم اکنون دستگاه فرآوری زعفران در زرند احداث شده است و ظرف 10 روز آینده با مشارکت شش هزار نفر محصول زعفران برداشت می شود.

وی گفت: متوسط برداشت زعفران در هر هکتار از مزارع زرند پنج کیلوگرم است.

کد مطلب 978598

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