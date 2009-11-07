احداث تعاونی زعفران کاران در کرمان ضروری است

سید علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به آغاز فصل برداشت زعفران از مزارع شهرستان زرند گفت: زرند یکی از مهمترین مناطق کاشت زعفران در کرمان محسوب می شود و در سال جاری نیز پیش بینی می شود بیش از 900 کیلوگرم زعفران از مزارع زرند برداشت شود.

وی افزود: یکی از مهمترین مشکلات زعفران کاران نبود شرکت تعاونی زعفران کاران و عدم بسته بندی زعفران در کرمان است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل تعاونی می تواند گام موثری در ساماندهی، بسته بندی و فروش این محصول به منظور ایجاد سود افزوده محصول در استان باشد.

رئیس جهاد کشاورزی زرند عنوان کرد: هم اکنون دستگاه فرآوری زعفران در زرند احداث شده است و ظرف 10 روز آینده با مشارکت شش هزار نفر محصول زعفران برداشت می شود.

وی گفت: متوسط برداشت زعفران در هر هکتار از مزارع زرند پنج کیلوگرم است.