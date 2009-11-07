به گزارش خبرگزاری مهر، رضا میکائیل‌زاده مدیر برنامه کارگاه تئاتر بومرنگ اعلام کرد این گروه به سفارش باشگاه نانو نمایش علمی را برای حضور در نمایشگاه فناوری نانو تولید کرده است. این نمایش به کارگرانی مهدی فرشیدی‌سپهر در نمایشگاه در حال اجرا است. "نانو" به صورت پرفورمنس بر اساس شکل‌گیری فناوری نانو و معرفی این فناوری برتر تولید شده است.

در این نمایش داستانی روایت نمی‌شود بلکه شکل‌گیری فناوری نانو به صورت صحنه‌های نمایشی بازآفرینی شده است. "نانو" با بازی علی حاجی‌بنده، سعید طالب‌زاده، سینا رستگاری، اشکان کامبخش، امیر راشدی، حمیدرضا آقامیری، شایان یزدی‌نژاد، رضا ابراهیمی، امیرحسین میرطالبی‌پور، آناهیتا سهرابی و آنالی شکوری تا 17 آبان در نمایشگاه فناوری نانو میزبان علاقمندان است.