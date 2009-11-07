یک سال حکومت ناامید کننده اوباما بر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه" دی ولت" در تحلیلی در این باره تحت عنوان یک سال سیاست سمبولیک اوباما بدون استراتژی خاص نوشت: اوباما به محض اینکه به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد یک برنامه سیاست خارجی را طراحی کرد که از دل و قلب عموم غربیهای خسته از حکومت بوش بر می خواست. اما یک سال بعد از پیروزی انتخاباتی وی سیاست خارجی آمریکا خط و مشی واضحی ندارد و بسیاری مسائل همچنان باز است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: همه چیز در چهار نوامبر 2008 خیلی خوب شروع شد و اوباما به عنوان یک پیروز قدم در مسیر آینده ای درخشان گذاشت.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: آنچه اوباما اعلام کرد خوشایند بود. وی خواسته قلبی عموم غربیها را در قالب یک برنامه سیاست خارجی طراحی کرد. ارباب جدید کاخ سفید برای طرح بستن زندان گوانتانامو در عرض یک سال تمجید می شد. وی عقب نشینی از عراق، صلح در افغانستان، حل مسئله هسته ای ایران از راه گفتگو، آشتی بین فلسطین و اسرائیل را در نظر داشت و برای آن تمجید و ستایش می شد.

در این میان وی برای تصمیمش مبنی بر بهبود روابط با روسیه و نیز ایجاد یک جهان عاری از سلاحهای هسته ای نیز تقدیر و ستایش می شد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب این سوال را مطرح کرد که البته حکومت اوباما در این زمینه ها چه تاثیری داشت؟ یک سال بعد از ورود اوباما به کاخ سفید اولین نتیجه گیری از حکومت وی دلسردانه و ناامید کننده بوده است. این طور به نظر می رسد که اوباما تا به حال توهماتی در ذهن داشته اما هیچ استراتژی را برای آنها مد نظر قرار نداده است. متاسفانه وی ابتکار عملهایی را اعلام می کند اما تصمیمی به دنبال آن وجود ندارد.

نویسنده در ادامه به بر شمردن خطاهای اوباما در دوران یک ساله حکومتش می پردازد و می نویسد: اوباما در اوایل حکومتش از نخست وزیر اسرائیل درخواست می کند که شهرکسازی را متوقف کند و به این ترتیب روابط این دو متحد به تیرگی می گراید به گونه ای که اوباما حالا روند خود را در این راستا تغییر داده و باعث ضعیف شدن محمود عباس شده است.

نویسنده در ادامه سیاست اوباما در برابر ایران را مانند سیاست وی درباره فلسطین گنگ و مبهم ارزیابی کرده و نوشت اینکه اوباما در این باره چه می خواهد انجام دهد کسی چیزی نمی داند و از یک طرح قانع کننده در این راستا خبری نیست.

در بخش دیگری از این مطلب به تلاش اوباما برای نزدیکی به روسیه و همراه کردن وی برای حل مسئله هسته ای ایران با آمریکا و لغو تصمیم واشنگتن مبنی بر استقرار سپر موشکی در شرق اروپا برای رسیدن به این هدف اشاره شده و آمده است اما سران کرملین در مقابل عکس العملی نشان ندادند.

در ادامه آمده است: هفته ها است که فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان به رئیس جمهور خود درباره یک شکست در این منطقه بحرانی هشدار می دهد اما بیهوده است انگار که اوباما چیزی نمی شنود. این در حالی است که همزمان جهان اسلام نیز با دلسردی به واشنگتن می نگرد. چرا که از بعد از سخنرانی اوباما در قاهره هیچ اتفاقی نیافتاده است.

نویسنده در پایان خاطر نشان کرد: اوباما هنوز زمان دارد که سیاست سمبولیک خود را با استراتژیهای درست همراه سازد. اگر چنین موفقیتی برای وی بدست نیاید سرنوشتی چون کارتر در انتظار اوست که این برای غرب یک فاجعه است.