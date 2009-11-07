نخبگان خراسان رضوی در قالب طرح "استان یار" شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هادی طالبیان در جمع خبرنگاران افزود: طرح استان یار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت شناسایی، ارتقا، توانمندسازی و بهره مندی از نخبگان جوان در زمینه های مدیریتی، تحلیلی و ... در رابطه با مسائل اصلی خراسان رضوی تدوین شده است.

وی از تدوین طرح استان یار در قالب مطالعاتی، ساختاری، کمیسیون، همایش، کارگاه و پورتال خبر داد و گفت: راهبرد این برنامه بسترسازی به منظور استفاده از ظرفیت نخبگان جوان در تصمیم سازی های خراسان رضوی است.

رئیس سازمان ملی جوانان خراسان رضوی راه اندازی پورتال الکترونیک استان یار، شناسایی هزار نفر نخبه جوان در استان، تشکیل شورای معین برنامه ریزی و توسعه جوانان استان و برگزاری هم اندیشی های مسائل استان را از جمله شاخصهای کارآیی برنامه استان یار معرفی کرد.

طالبیان ادامه داد: به منظور اثربخشی برنامه استان یار شاخصهایی از جمله ساماندهی حوزه مشاوران جوان دستگاه ها، ایجاد جایگاه مناسب در ارتباط موثر نخبگان جوان با شورای برنامه ریزی و توسعه استان و همچنین بسترسازی برای بهره مندی مطلوب از ظرفیت نخبگان استان مدنظر قرار دارد.

وی به تایید هفت طرح بزرگ و ارزشمند در حوزه جوانان در سومین سفر استانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: این طرحها در راستای اسناد بالادستی برنامه ریزی در حوزه جوانان، از جمله سند ازدواج، اوقات فراغت و هویت است.