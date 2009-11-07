راه موفقیت قضیه فلسطین اعتراف به شکست روند سازش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "رمضان عبدالله شلح" با سخنرانی در اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق اظهار داشت: [تعیین زمان] انتخابات راه حل مشکل فلسطین به شمار نمی رود بلکه باعث افزایش اختلافات داخلی می شود.

وی با بیان این مطلب افزود: اعلام ابومازن مبنی بر عدم نامزدی برای انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین راه حل مشکل فلسطین به شمار نمی رود بلکه اعتراف آشکار به این موضوع است که روند سازش به بن بست رسیده است و به تشکیل کشور فلسطین منجر نخواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد که راه موفقیت قضیه فلسطین این است که به طور آشکار به شکست گزینه سازش اعتراف شود.