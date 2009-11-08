منصور احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر، وظایف شهرداری تهران را در قبال ایثارگران به درون و برون سازمانی تقسیم کرد و گفت: در شهرداری تهران دو هزار ایثارگر مشغول به کار هستند و نسبت به بسیاری از سازمانهای موازی، اداره ایثارگران شهرداری تهران در ارائه خدمت به ایثارگران پیشرو است هرچند که این توجه را در شأن آنها نمی دانیم.

تشکیل کارگروه کارشناسی معضلات جانبازان و تعامل با نهادها

وی در مورد وظایف شهرداری تهران نسبت به ایثارگران برون سازمانی تصریح کرد: یک وظیفه خدمات اجتماعی داریم که بخشی از آن مربوط به مناسب سازی برای تردد عزیزان جانباز و معلول است که مصوباتی را از مراجع تقنینی شهری مثل شورای شهر داشته ایم که این مصوبات ابلاغ هم شده و شهرداری هم به تبع آن در قواعد شهرسازی خود قرار داده است. منتهی برخی از مراکز نیاز به تخریب و نوسازی و یا بازسازی دارد و یا موقعی است که ابلاغ می کنیم که از فلان تاریخ همه باید چنین فضایی را داشته باشند و لو اینکه تخریب و نوسازی و بازسازی هم نشود.

مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران افزود: بعضی از جاها به اسم رمپ معلولان و جانبازان و برای فرار از قانون یک فضایی را به ظاهر با سازه های قطعه ای درست کردند که هیچ کارایی ندارد و برای روز بازدید مأمور بازرسی می ساختند و بعد از آن جمع می کردند و یا برخی از جاها برای گرفتن پایان کار رمپی درست کردند که به درد فدراسیون کوهنوردی می خورد که با آن زاویه شیب تند هیچ معلولی با ویلچر نمی تواند از آن استفاده کند.

وی بر همکاری با سازمانهای مردم نهاد(NGO) برای عملیاتی کردن مصوبات بهینه سازی تأکید کرد و گفت: درد آشنایی اولین شرط پیشرفت علمی و فیزیکی مسائل است و نقص خیلی از مصوبات در این است که کسانی قوانین را تصویب می کنند که خیلی با موضوع دردآشنا نیستند به همین دلیل از سازمانهای مردم نهاد معلولان و جانبازان دعوت کرده ایم که نمایندگانی به ما معرفی کنند تا خود ویلچرنشین مشکلات و مسائل را بیان کند.

احمدلو از مقدمات تشکیل کارگروه کارشناسی معضلات جانبازان و تعامل بین نهادهای مختلف با شهرداری تهران خبر داد و افزود: از دو گروه از فعالترین NGO جانبازان و معلولان خواستیم نماینده ای معرفی کنند که با همکاری نماینده معاونت شهرسازی و نماینده اداره حقوقی شهرداری تهران مقدمات ارائه طرحها برای مجلس شورای اسلامی فراهم شود تا برخی از مصوبات که هم اکنون تنها شهرداری تهران ملزم به آن است دیگر نهادها و سازمانها نیز ملزم به تبعیت باشند. با ارائه طرح توسط نمایندگان علاقمند به امور ایثارگران در صحن مجلس مصوبه به صورت جدی قانون شده و دولت و تمامی دوایر مربوطه ملزم به همکاری شوند و برخی از مصوبات دیگر محدود به شورای شهر و شهرداری نشود.

تقویت فضاهای اجتماعی و ورزشی برای جانبازان و معلولان

مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران با اشاره به مشکلات جانبازان و معلولان برای تردد در فضای عمومی کشور تصریح کرد: ما متأسفانه حتی نمی توانیم بگوییم که یک مسجد در دسترس جانبازان و معلولان داریم که این افراد بتوانند بدون همراه برای وضو با ویلچر از سرویس بهداشتی استفاده کنند و در آنجا نماز بخوانند.

وی با تأکید بر فراهم کردن حضور اجتماعی جانبازان و معلولان خاطرنشان کرد: هم اکنون عزیزان جانباز و معلول مشکل تردد در بسیاری از فضاهای اداری، عمومی، فرهنگی، آموزشی مثل بانکها دارند و اگر باور وعزم ملی باشد این بهینه سازی به سرانجام خواهد رسید.

احمدلو به برنامه های کوتاه مدت شهرداری ویژه جانبازان و معلولان اشاره کرد و گفت: ما قصد داریم که فضاهای اجتماعی و ورزشگاهی جانبازان را تقویت کنیم به نوعی که این دوستان در گردهماییهای خود به نوعی به وضعیت جسمانی خود رسیدگی کنند و از آنجا که ما نیاز به حضور اجتماعی این عزیزان داریم آنها به عنوان الگوهای مقاومت برای سایر اقشار در اجتماع مؤثر باشند.

راه اندازی پارک ویژه جانبازان و معلولان

وی از راه اندازی پارک ویژه معلولان و جانبازان در منطقه 4 شهرداری تهران در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این پارک مناسب سازی شده می تواند الگویی برای سایر فعالیتها شود. خیلی از کارها نیاز به بودجه های سنگین ریالی ندارد و فقط یک وحدت و همدلی و باور مشترک می خواهد.

احمدلو خاطرنشان کرد: امروز ساده ترین موضوعات که به راحتی قابل حل است و نیاز به بودجه ندارد و تنها با فرهنگ سازی و یا یک بخشنامه می توان آن را حل کرد به بزرگ ترین مشکل جانبازان و معلولان تبدیل شده که نمونه این مشکلات بنزین زدن اتومیبل توسط عزیزان جانباز قطع نخاعی است در حالیکه باید به محض ورود یک معلول یا جانباز خدمات رایگان ارائه شود. حتی در بسیاری از کشورهای دیگر پیاده شدن از خودرو در پمپ بنزین ممنوع است و متصدی پمپ است که به خودرو بنزین می زند.

مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران با بیان اینکه از 1800 جانباز قطع نخاعی که هم اکنون در سطح کشور حضور دارند 350 نفر از آنها در تهران زندگی می کنند نسبت به همکاری شهرداری تهران با بنیاد شهید برای حل بسیاری از مسائل جانبازان اعلام آمادگی کرد.

نبود اتاق فرمان واحد اصلی ترین مسئله در مدیریت

احمدلو با اشاره به برپایی نشستهای متعدد پیرامون امور ایثارگران نهادها و وزارتخانه ها با بنیاد شهید اظهار امیدواری کرد که این جلسات به شکل عملیاتی با مدیریت جدید بنیاد شهید در دولت دهم ادامه پیدا کند تا از توانمندی نهادها برای حل مشکلات جانبازان و ایثارگر استفاده شود.

وی نبود اتاق فرمان واحد را اصلی ترین مسئله در مدیریت شهر تهران دانست و گفت: امروز ما یک مدیریت واحد در شهر تهران نداریم و سازمان آب، برق، گاز ، مخابرات و ... با حفاریهای متعدد چهره شهر را نازیبا کرده است. شهرداری تهران در حد توان خود در اجرایی کردن طرح مناسب سازی شهری گام بر می دارد و سرعت این کار تنها با عزم ملی و با همکاری همه نهادها تحت مدیریت واحد شهری بالا خواهد رفت.

مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران در مورد عدم امکان تردد معلولان و جانبازان در مترو تهران گفت: نه تنها این غفلت در مترو تهران که بر اساس طرح اولیه آن در 40 سال پیش ساخته شد بلکه متأسفانه در برخی از پروژه های جدید شاهد این بی توجهی بودیم که برای حل این مسئله یکی از وظایف اداره کل امور ایثارگران این است که با همکاری معاونتهای شهرداری بر حسن اجرای مصوبات نظارت کند. به همین دلیل در ایستگاههای جدید مترو مسئله تردد معلولان و جانبازان مورد توجه قرار می گیرد ضمن اینکه برخی کارشناسان اعلام کرده اند که برای بهینه سازی ایستگاههای قبلی طرحهایی برای تردد معلولان و جانبازان قابل اجرا است.

حضور الگوساز جانباز و ایثارگر در فرهنگ سازی نسل آینده مؤثر است

احمدلو احیای باورهای فرهنگی در مدیریت نهادها را از مهمترین برنامه های فرهنگی اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران برشمرد و گفت: در برخی از کشورها که شاید از لحاظ آموزه های دینی خیلی تقویت شده نباشند می بینیم در مقوله ای به نام معلول تصمیمات حکیمانه ای را همراه با احترام می گیرند که می توانیم از تجربیات آنها بهره بگیریم و نمونه آن ارائه بلیطهای رایگان و یا تخفیف ویژه برای فرهنگ سازی است به صورتی که به ویلچرنشین تخفیف نیم بها و کسی که ویلچرنشین را همراهی می کند بلیط رایگان می گیرد و این مشوق و عامل انگیزشی جدی است.

وی با تأکید بر نقش اقتصاد در کنترل فرهنگ افزود: آن نهاد در واقع به ویلچرنشین 150 درصد تخفیف داده و این تخفیف را به گونه ای تقسیم کرده که شأن این معلول حفظ شده و اگر منتی باشد این ویلچرنشین است که بر همراه خود می گذارد. اما آیا این مسائل را ما هم رعایت می کنیم حتی گاهی می شنویم که در مقابل درب بیمارستان ویژه جانبازان کسی وجود ندارد که ویلچر جانباز را پایین بیاورد.

احمدلو با اشاره به خدمات ویژه شهرداری تهران به جانبازان افزود: عزیزان ایثارگر و جانباز در بسیاری از شاخه ها در فرهنگسراها خدمات رایگان دارند و در شاخه های مشترک با بخش خصوصی سهم شهرداری در تخفیف لحاظ می شود. مجموعه ورزشی فرهنگسرای بهمن در 8 سال گذشته در اختیار جانبازان بوده است و معتقدیم جا برای همکاری بیشتر در مجموعه های ورزشی سطح شهر وجود دارد و سهمیه هایی را به عنوان ورزش شهروندی تقدیم دوستان خواهیم کرد.

وی به خدمات اجتماعی سازمانی شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: شهروندان ایثارگر دفاتر مناطق 22گانه با مراجعه به دفاتر امور ایثارگران شهرداری از خدمات مشاوره ای و اداری برخوردار می شوند. مثلا لزومی ندارد ایثاگر برای گرفتن یک امضا در شهرداری از این اتاق به آن اتاق و از این مجموعه به آن مجموعه شخصا مراجعه کند بلکه می تواند درخواست را به دفتر ایثارگران شهرداری مناطق ارجاع دهد و همکاران ما کارهای اجرایی را انجام می دهند و حتی مواردی که راه قانونی نداشته باشد به آنها مشاوره قانونی داده می شود.

راه اندازی بانک مرکزی اطلاعات منابع انسانی ایثارگران شهر تهران

وی از راه اندازی بانک مرکزی اطلاعات منابع انسانی ایثارگران درون و برون سازمانی شهر تهران خبر داد و افزود: با ساماندهی اطلاعات بنا داریم که تمامی دوائر اجرایی و دولتی برای تأمین منابع انسانی خود اول از این بانک استعلام بگیرند و اگر این بانک نیرویی با تخصص خاصی که فلان نهاد می خواهد، نداشت آن وقت از سایر اقشار جذب نیرو شود.

مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران یادآور شد: برخی از جانبازان علاوه بر صدمات ناشی از جنگ، مشکلات جسمی و روحی دیگری دارند که گاهی بیکاری فرزندانشان نیز به بزرگترین دغدغه آنها تبدیل می شود که در این صورت وظیفه ما و حاکمیت است که شرایط اشتغال به کار فرزندان آنان را فراهم کنیم چون ما برای باقی ماندن روحیه ایثارگری و سلحشوری در جای جای نظام اداری باید به دنبال راضی کردن این قشر باشیم تا فضای اداری کشور ما عطرآگین به حضور آنها باشد که متأسفانه هم اکنون اینطور نیست.

احمدلو از اجرای طرح موفق تهران گردی شهرداری تهران برای خانواده ایثارگران خبر داد و به مهر گفت: خانواده شاهد اولین گروهی بودند که ماه قبل در این طرح شرکت کردند و قصد داریم آزادگان و بعد از آن این طرح را برای خانواده جانبازان که به دلیل محدودیتهای حرکتی نیاز به برنامه ریزی ویژه دارند، اجرا کنیم.

مدیر کل امور ایثارگران شهرداری تهران با انتقاد از برخی تبلیغات خدمات رسانی به ایثارگران تصریح کرد: مسئله ایثارگران با هر دیدگاه ملی، دینی، انسانی و... قابل تقدیس و احترام است. اگر می خواهیم روح ایثار و سلحشوری در جامعه ادامه داشته باشد باید به این قشر توجه کنیم. ایثارگران با وجود تمام مسائلی که دارند هیچ توقعی از مسئولین ندارند و با حیایی که دارند دم بر نمی آورند. اگر ما خدمت نکنیم رسالت خود را انجام نداده ایم چون کاری که اینها کردند مابه ازا ندارد و حضور آنها در جنگ مشروط نیز نبوده است. امروز نباید اختیار و تصمیمات بچه های رزمنده دفاع مقدس به کسانی محول شود که آنها شرمنده از حضور در دفاع مقدس بودند.