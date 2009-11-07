وصول گزارش کمیسیون اصل 44 به هیئت رئیسه/جلسه با مسئولان وزارت اطلاعات

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: در گزارشی که از سوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده تا در صحن علنی قرائت شود، از نظر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری سهام مخابرات استفاده شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی در بررسی هایی که پیرامون چگونگی واگذاری سهام مخابرات در بورس داشت به ایرادات و ابهامات موجود در روند واگذاری و وضعیت شرکت برنده شده در بورس پرداخت و نظر خود را به صورت درخواست برای ابطال این واگذاری عنوان کرد، اما کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی و دستگاههای مربوطه و بررسی کننده مانند سازمان بازرسی کشور تنها می توانند نظرات خود را در انطباق با قانون یا عدم این واگذاری اعلام کنند.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: نظر قطعی درباره ابطال یا عدم ابطال واگذاری سهام مخابرات در بورس بر عهده شورای رقابت از حیث بررسی شرایط رقابتی این واگذاری است و یا اینکه بورس می تواند با بررسی شرایط و مسائل مربوط به خود در این واگذاری اقدام به ابطال یا تائید این واگذاری کنند.

فولادگر شبهه عدم رقابت در واگذاری اخیر مخابرات، شبهه دولتی بودن شرکت برنده و رعایت مسائل رقابتی را از جمله محورهای گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با واگذاری اخیر مخابرات خواند و گفت: همانطور که قبلا هم تاکید شده ظاهر قانون در زمان واگذاری رعایت شده اما اینکه آیا واگذاری در شرایط رقابتی انجام شده یا نه ابهاماتی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در روز برگزاری مزایده ظاهر قانون رعایت شده است اما اینکه تا چه زمانی شرکت های شبهه دولتی می خواهند در چنین واگذاری هایی حضور داشته باشند از محورهای دیگر گزارش کمیسیون در این باره بوده است و البته در کمیسیون تصمیم گرفته شده تا در این باره به زودی تعیین تکلیف کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی به جلسه روز دوشنبه هفته جاری این کمیسیون با مسئولان وزارت اطلاعات اشاره کرد و اظهارداشت: در این جلسه موضوع ملاحظات امنیتی در واگذاری ها، مناقصه ها و مزایده ها بررسی خواهد شد.

وی تاکید کرد که در جلسه اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی با مسئولان وزارت اطلاعات بحث واگذاری اخیر مخابرات هم مطرح خواهد شد.