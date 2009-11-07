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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

هروله عشق(53)/

فتوای عجیب مفتی مصری درباره حج

بر اساس فتوای یک مفتی مصری اگر فردی که به حج رفته بعد از ایام حج نسبت به قبل این ایام اضافه وزن پیدا کند مرتکب فعل حرام شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، این فتوا در حالی مطرح شده که به صورت معمول زائران در سفر به مدینه منوره و مکه مکرمه فارغ از فعالیتهای کاری روزمراه خود به عبادت، زیارت و استراحت می پردازند و طبیعی است که در مقایسه با کار روزمره از تحرک کمتری برخوردارند و امکان اضافه وزن در میان آنها وجود دارد.

پزشکان عقیده دارند زائران در ایام حضور در عربستان باید از تغذیه مناسب، استراحت و خواب مرتب برخوردار باشند چرا که ضعیف شدن بدن آنها امکان بیماری و تشدید آن وجود دارد.

بدیهی است که با وجود بیماری آنفلوآنزای نوع A در عربستان و ضرورت تقویت توان بدنی و رعایت مسایل بهداشتی از سوی زائران و توصیه پزشکان و نظر روحانیون، نظر مفتی یاد شده مصری از مناظر مختلف ملغی به نظر می رسد.

کد مطلب 978616

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