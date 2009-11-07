برپایی 60 نمایشگاه کتاب در دانشگاهها/ اهدای کتاب الکترونیک به دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسلامی افزود: انتخاب دانشگاههای مجری این نمایشگاهها با توجه به پراکندگی این دانشگاهها در سطح منطقه ‌ای سراسر کشور صورت گرفته است که با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه نمایشگاههای فرهنگی انجام می شود.

وی از چاپ تمبر هفته کتاب در روز 26 آبان ماه با عنوان "کتاب حوزه – دانشگاه و تولید دانش" خبر داد و گفت: افتتاح کتابخانه ‌کودکان و نوجوانان خاص کارمندان وزارت علوم در ساختمان وزارتخانه است

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اظهار داشت: امسال در راستای گرامیداشت هفته کتاب، مکاتباتی با چند سازمان‌ از جمله ارتباط با "امور کتابخانه ‌های شهرداری تهران" جهت دریافت دو هزار عنوان کتاب برای کتابخانه کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.

وی افزود: در این راستا هماهنگیهایی نیز با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد صورت گرفته است و بر اساس توافقات انجام شده، مقرر شد در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانشجویان از سوی آن معاونت اهدای Ebook به دانشگاهها در قالب CD یا DVD در هفته کتاب انجام پذیرد.

اسلامی افزود: اداره کل امور فرهنگی، توسعه و تجهیز کتابخانه‌ های خوابگاههای دانشجویی را نیز در برنامه ‌های خود قرار داده است که تاکنون اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و این موضوع در مورد خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای تهران به صورت ویژه در هفته کتاب پیگیری شده است.

وی ادادمه داد: در هفته کتاب اهدای کتاب به خوابگاههای دانشگاههای تهران با همکاری شهرداری تهران انجام می شود.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: امسال در یک حرکت نمادین 45 دقیقه از روز 26 آبان ماه به عنوان ساعت کتابخوانی اعلام شده است که این زمان بین ساعت 45 : 9 تا 9 خواهد بود.