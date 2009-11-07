هفت جایگاه جدید CNG در استان کردستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قدرت الله فعله گری در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر مراحل ساخت هفت جایگاه جدید CNG در استان کردستان در حال ساخت است که بر اساس پیشرفت فیزیکی تمامی این هفت جایگاه تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

وی خاطرنشان کرد: از این هفت جایگاه در شهرستانهای سقز، دیواندره، بیجار، قروه، کامیاران هر کدام یک جایگاه ایجاد و دو جایگاه نیز در شهرستان سنندج احداث می شود .

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان عنوان کرد: دو جایگاه CNG در بلوار ساحلی سنندج و بلوار شهدای هفت تیر سقز نیز در مرحله بهره برداری است و امیدواریم در روزهای آینده به بهره برداری برسند .

وی همچنین تعداد جایگاه های فعال CNG در استان کردستان را در حال حاضر 21 جایگاه ذکر کرد و افزود: با توجه به وضعیت موجود و تعداد جایگاه های مورد بهره برداری هیچگونه مشکلی در خصوص تامین گاز خودورهای گازسوز در استان وجود ندارد .

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان گفت: با احداث جایگاه های جدید، تعداد جایگاه های CNG در استان کردستان به 30 مورد می رسد و این تعداد جوابگوی نیازهای استان خواهد بود .

فعله گری خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی و نیاز سنجی های انجام شده، فعالیت 30 جایگاه CNG برای پنج سال آینده در استان کردستان جوابگو خواهد بود .

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کردستان یادآور شد: این شرکت برای تامین گاز جایگاه های موجود و جایگاه های احداثی در سال آینده هیچ مشکلی ندارد.