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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۲

نیمی از مهاجران افغانی در خراسان رضوی غیر قانونی اقامت می کنند

نیمی از مهاجران افغانی در خراسان رضوی غیر قانونی اقامت می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: نیمی از مهاجران افغان به صورت غیرقانونی در این استان اقامت می کنند که مسئولان ثبت احوال باید با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی در همایش مدیران کل ثبت احوال استانهای سراسر کشور افزود: سازمان ثبت احوال حافظ هویت ملی ایرانیان و یکی از نهادهای موثر در ایجاد امنیت پایدار در کشور است.

استاندار خراسان رضوی گفت: سازمان ثبت احوال در شناسایی افراد و ایجاد امنیت پایدار و تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات جمعیتی صحیح، نقش بسیار اساسی دارد که این موضوع اهمیت نقش مسئولان در این حوزه را پررنگ تر می کند.

وی به وجود 400 هزار تبعه افغان در خراسان رضوی اشاره کرد و ادامه داد: نیمی از مهاجران افغان به صورت غیرقانونی در این استان اقامت می کنند که مسئولان ثبت احوال باید با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند.

آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد نیز در این همایش با اشاره به اهمیت وظیفه سازمان ثبت احوال، این سازمان را منبع آمار مورد نیاز برای سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور خواند و گفت: مسئولان ثبت احوال باید در جهت به روز نگه داشتن آمار و اطلاعات بکوشند.

وی با بیان اینکه مخاطب اصلی سازمان ثبت احوال عامه مردم هستند و ادامه داد: مدیران و مسئولان سازمان ثبت احوال باید با روی خوش برای خدمت رسانی به مردم شریف ایران و خراسان رضوی آماده باشند.

کد مطلب 978619

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