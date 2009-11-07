اعزام مبلغان، مداحان و گروه تواشیح به کاروانها ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، این مراسم که با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد با تواشیح گروه فلق ادامه یافت و آنگاه حجت الاسلام یزدی از مبلغان بعثه مقام معظم رهبری زائران مسجد النبی و مسافران حج تمتع را به ارزشهای معنوی و پاداشهای بی بدیلی که در این سفربه انسان بخشیده می شود آگاهی داد و از آنان خواست برای سپاسگزاری از این فرصت بی نظیری که خداوند و رسول خدا به آنان بخشیده اند تلاش کنند.

وی با ذکر حدیثی از پیامبر گرامی ( ص)/ گفت علامت مومن پنج چیز است: اینکه در خلوت گناه نکند، در عین تنگدستی بخشنده باشد، در بلا و سختیها شکیبا باشد، راستگویی پیشه کند و در حال ترس و خشم، بردباری را رعایت کند.

در پایان این مراسم معنوی حاج صادق آهنگران مداح اهل بیت به مداحی و ذکر مصیبت پرداخت.