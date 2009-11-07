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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

هروله عشق(55)/

اعزام مبلغان، مداحان و گروه تواشیح به کاروانها ادامه دارد

برنامه اعزام مبلغان، مداحان و گروه تواشیح به میان زائران کاروانهای حجاج ایرانی امروز شنبه با حضور حجت الاسلام فرشاد یزدی، حاج صادق آهنگران و گروه تواشیح فلق اصفهان در هتل انصار الماسی و شماری از زائران تهرانی، اصفهانی و کرجی ادامه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره ، این مراسم که با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد با تواشیح گروه فلق ادامه یافت و آنگاه حجت الاسلام یزدی از مبلغان بعثه مقام معظم رهبری زائران مسجد النبی و مسافران حج تمتع را به ارزشهای معنوی و پاداشهای بی بدیلی که در این سفربه انسان بخشیده می شود آگاهی داد و از آنان خواست برای سپاسگزاری از این فرصت بی نظیری که خداوند و رسول خدا به آنان بخشیده اند تلاش کنند.

وی با ذکر حدیثی از پیامبر گرامی ( ص)/ گفت علامت مومن پنج چیز است: اینکه در خلوت گناه نکند، در عین تنگدستی بخشنده باشد، در بلا و سختیها شکیبا باشد، راستگویی پیشه کند و در حال ترس و خشم، بردباری را رعایت کند.

در پایان این مراسم معنوی حاج صادق آهنگران مداح اهل بیت به مداحی و ذکر مصیبت پرداخت.

کد مطلب 978621

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