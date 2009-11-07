اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه مسعود کیمیاگر متخصص تغذیه درباره نحوه صحیح غذا خوردن صحبت می‌کند.

ـ برنامه "اینجا شب نیست" فردا 17 آبان‌ماه در رادیو جوان به موضوع عهد و پیمان می‌پردازد.

ـ برنامه "خوشه‌های طلایی" 17 آبان در رادیو تجارت صادرات غیرنفتی را بررسی می‌کند.

ـ برنامه "چهار سوق" 17 آبان در رادیو تجارت به قاچاق صادرات و واردات طلا می‌پردازد.

ـ برنامه "کلید" 17 آبان‌ در رادیو تجارت به موضوع روش‌های مدیریت زمان اختصاص دارد.

ـ برنامه "فراسو" 17 آبان در رادیو سلامت به موضوع آثار ماکروویو و گرم‌کن می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" 17 آبان در رادیو سلامت به موضوع تنظیم خانواده در سلامت باروری می‌پردازد.