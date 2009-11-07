به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهین یاراحمدی روز شنبه به مناسبت 23 آبان روز جهانی دیابت در نشست خبری گفت: هدف اصلی از نامگذاری چنین روزی، ارتقای آگاهی مردم جامعه و بیماران دیابتی در زمینه پیشگیری از این بیماری است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته کشوری دیابت در سال 1375 افزود: این کمیته به دنبال شیوع بسیار بالای دیابت در دنیا و ایران تشکیل شد و به دنبال آن در سال 78 برنامه کشوری دیابت به صورت پایلوت در سطح 17 دانشگاه کشور اجرا شد. در نهایت در سال 1383 برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت در سطح روستاها و شهرهای کوچک کشور اجرا شد.

یاراحمدی از اجرای فاز دوم این برنامه در چهار شهر بزرگ تهران، تبریز، مشهد و شیراز تا پایان امسال خبر داد و گفت: اضافه وزن و چاقی مهمترین علت ابتلا به دیابت نوع 2 است.

وی، خواستار توجه بیشتر وزارت آموزش و پرورش و خانواده به موضوع ورزش و فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان شد و افزود: استفاده از غذاهای ناسالم و آماده باید در خانواده ها محدود شود.

رئیس اداره غدد و متابولیک وزارت بهداشت نسبت به شیوع بالای دیابت در کودکان هشدار داد و گفت: قرار است امسال 50 میلیارد تومان از محل مالیات نوشابه های گازدار به بحث پیشگیری از دیابت و بیماریهای قلبی تخصیص داده شود.

همچنین دکتر کامران نیکوسخن، مدیرعامل انجمن دیابت ایران و رئیس فدراسیون بین المللی دیابت در خاورمیانه و شمال آفریقا در این نشست خبری گفت: ایران در منطقه ای قرار دارد که شیوع دیابت نسبت به آمار جهانی در آن بیشتر است.

وی با اشاره به شیوع 7/7 درصدی دیابت در مدیترانه و شمال آفریقا، افزود: شیوع دیابت در جهان 6/6 درصد است.

نیکوسخن با بیان این مطلب که پنج کشور از 10 کشور دنیا که بیشترین شیوع دیابت را دارند، در منطقه خاورمیانه واقع شده اند، ادامه داد: امارات، عربستان، بحرین، عمان و کویت، از جمله کشورهای همسایه ایران هستند که شیوع دیابت در این کشورها بالاست.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران با اشاره به اینکه دسترسی به غذاهای سالم کمتر شده است، نسبت به شیوع بالای این بیماری در اقشار کم درآمد جامعه هشدار داد و افزود: دیابت که در گذشته گفته می شد تنها در میان اقشار مرفه و ثروتمند جامعه دیده می شد، امروز بیماری فقرا شده است.

نیکوسخن با اشاره به مصرف بی رویه تنقلات در بین کودکان و دانش آموزان، گفت: متاسفانه در هیچکدام از بوفه های مدارس از میوه، شیر و ساندویچ نان و پنیر خبری نیست اما پفک و چیپس به وفور دیده می شود.

دکتر علیرضا مهدوی، کارشناس مسئول برنامه کشوری دیابت نیز در این نشست گفت: حداقل 50 درصد افراد مبتلا به دیابت از بیماری خود خبر ندارند و این نکته ای نگران کننده است.

وی با اعلام این مطلب که بیش از 30 درصد افراد 25 تا 65 ساله کشور دچار چاقی و اضافه وزن هستند، افزود: پیش بینی می شود تا سال 2025 میلادی 300 میلیون نفر در دنیا مبتلا به دیابت شوند اما تغییر در نحوه زندگی و مصرف غذاهای آماده باعث شده این وضعیت برای سال 2030 میلادی به 438 میلیون نفر برسد.