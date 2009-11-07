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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

ناظمی اردکانی:

راه اندازی سامانه مانیتورینگ فعالیتهای سجلی مهمترین اقدام امسال ثبت احوال بود

راه اندازی سامانه مانیتورینگ فعالیتهای سجلی مهمترین اقدام امسال ثبت احوال بود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: مهمترین اقدامی که امسال در سازمان ثبت احوال کشور در ارتباط با مکانیزه کردن داده ها صورت گرفته، راه اندازی سامانه مانیتورینگ فعالیتهای سجلی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ناظمی اردکانی بعد از ظهر شنبه در گردهمایی مدیران ثبت احوال سراسر کشور افزود: با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در زمینه ثبت احوال توانسته ایم بسیاری از فعالیتهای سجلی را به صورت مجازی و با صرفه جویی و رعایت الگوی اصلاح مصرف انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور خاطرنشان کرد: هرچه فعالیتهای سازمان به روزتر باشد نشان دهنده پویایی و تکامل آن سیستم است و در این زمینه از توان و ظرفیت بخش خصوصی باید استفاده کرد.

وی با بیان اینکه هرچه سازمان کوچکتر و محدودتر باشد کنترلش آسان تر است، گفت: با ورود بخش خصوصی که از محل درآمدها و کسب هزینه ها اداره می شود از حجیم و بزرگ شدن سازمان جلوگیری به عمل آمده و بخش خصوصی نیز به طور اتوماتیک مجبور به نوآوری و کارآفرینی می شود.

ناظمی افزود: ثبت وقایع چهارگانه فقط ورودی سازمان بوده و اطلاعات بهم پیوسته و حجیمی که به صورت کلان و پیچیده از آن خارج می شود، نیاز به بررسی افراد جامعه شناس و متخصص از بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی دارد.

در ادامه این مراسم معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت و احوال کشور گفت: طرح مکانیزه کردن فعالیتهای سازمان سال گذشته به صورت پایلوت در استان سمنان اجرا شد و از نیمه سال به سایر استانها گسترش پیدا کرده به صورتی که هم اکنون این اقدامات در سه مرحله تولد، فوت و تغییرات به صورت آن لاین انجام می شود.

علی اصغر عمیدی افزود: تنها مانعی که برای آمار جمعیت دقیق وجود دارد، مقوله فوت است که در بعضی روستا ها ثبت نمی شود و اگر آدرسها و مهاجرتها به ثبت احوال اطلاع داده شود، نیازی به سرشماری نفوس و جمعیت نخواهد بود.

کد مطلب 978624

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