10 دی ماه آخرین مهلت معرفی واجدین شرایط بورسیه به وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است : وزارت علوم در نظر دارد جهت تامین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به تعدادی محدود از داوطلبان واجد شرایط، بورس تحصیلی دکتری خارج در رشته های اولویت دار اعطا کند از این رو دانشگاهها باید حداکثر تا 15 دی ماه افراد واجد شرایط خود را با ارائه مدارک موید دارا بودن شرایط دستورالعمل مربوطه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج معرفی کنند.

دستورالعمل و فرم متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور برای سال 1389 در سایت اینترنتی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور به آدرس : www.iranscholarship.net قراردارد لذا ضرورت دارد فرم های مربوطه پس از تکمیل و تایید هیئت اجرایی جذب آن دانشگاه و با امضای رئیس دانشگاه مربوطه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج این معاونت ارسال شود.

دانشگاههایی که مدارک داوطلبان را در مهلت تعیین شده ارسال نکنند سهمیه آنان بین دانشگاههایی که قبل از موعد مقرر مدارک را ارسال کرده اند توزیع خواهد شد.