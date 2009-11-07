به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در نشست معاونین آموزش استانهای سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: اعتقاداتی که بدون مقدمه آموزشی شکل می گیرد ضمانتی برای تداوم آن نیست و در تشکیلات حزبی تلاش دائمی برای محکم کردن عقاید تشکیلات، آموزش کاملا حساب شده را می طلبد.

وی افزود: در آموزش باید به جای به دست آوردن آب، تشنگی ایجاد کنیم زیرا اگر رغبت برای آموختن رشد کند آموزش موثر خواهد بود.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه شکی که مقدمه یقین شود شک مقدس است بیان داشت: آن دسته از مبارزانی که در انقلاب بنیه عقیده ای آنها قوی بوده در مقابل هیچ طوفانی به لرزه در نمی آیند.

وی افزود: تولیدات آموزشی ما زمانی مورد رغبت معاملات و عمل قرار می گیرد که ثابت کنیم مورد نیاز کسی است که می خواهد بیاموزد.

حبیبی با اشاره به سه محور آموزشی در حزب گفت: آموزش بر مبنای ایدئولوژیک، نگاه آموزش برای ارائه برنامه اداره کشور و آموزش در مقوله کادر سازی سه محور آموزشی در حزب است.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: تمام حکومت ها در دنیا ایدئولوژیک است، مبنای ما در حکومت دینی ولایت فقیه است و در غرب مبنای ایدئولوژیک آنها لیبرال دموکراسی است و اینکه می گویند حکومت ما ایدئولوژیک نیست یک دروغ است.

حبیبی افزود: در تمام افعال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... غربی ها ریشه قابل رویت مبانی لیبرال دموکراسی وجود دارد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی کادر سازی در حزب را مهمترین وظیفه آموزشی حزب دانست و اظهار داشت: کادرهای ساخته شده در حزب برای ماندن در صحنه های مختلف قابل اطمینان است.