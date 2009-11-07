بیداریان، نوشادی، آشتیانی و تیم 4 در 50 مختلط به فینال صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز سعید آشتیانی در 100 متر مختلف انفرادی با زمان 65.98 ثانیه به عنوان نفر پنجم به فینال راه پیدا کرد. محمد بیداریان و امین نوشادی نیز در مسابقات 100 متر آزاد موفق به صعود به فینال شدند.



بیداریان با زمان 50.14 ثانیه به عنوان نفر پنجم و امین نوشادی با زمان 50.36 ثانیه به عنوان نفر هشتم فینالیست شدند.



تیم 4 در 100 متر مختلط تیمی ایران امروز در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها با ترکیب سعید آشتیانی، محمد بیداریان، گامر دیلانچیان و پاشا وحدتی با زمان 3.51.40 دقیقه به عنوان تیم ششم به فینال صعود کرد.



فینال این مسابقات از ساعت 15.30 به وقت تهران در هانوی آغاز می‌شود.



شب گذشته نیز در جریان فینال ماده 4 در 50 متر آزاد تیمی، ‌تیم ایران با اختلاف 9 صدم ثانیه نسبت به هنگ کنگ، مدال برنز را از دست داد و چهارم شد. در این رشته تیم‌های قزاقستان با 1.28.87 دقیقه، ازبکستان با 1.29.23 دقیقه و هنگ‌کنگ با 1.29.81 دقیقه اول تا سوم شدند.



تیم ایران متشکل از محمد بیداریان، پاشا وحدتی، گامر دیلانچیان و امین نوشادی با زمان 1.29.90 دقیقه چهارم شد.



تیم 4 در 50 آزاد ایران با ثبت این رکورد حد نصاب ملی کشور را که صبح جمعه1.31.16 دقیقه ثبت شده بود به میزان یک ثانیه و 26 صدم ثانیه کاهش داد.



شناگران کشورمان تاکنون موفق به کسب یک مدال نقره 4 در 100 متر آزاد تیمی و یک مدال برنز 4 در 50 متر مختلط تیمی و ثبت 17 رکورد جدید ملی در این رقابت‌ها شده‌اند.