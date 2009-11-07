چاقوی چینی بازار زنجان را قبضه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدموسی متوسلین در همایش استانی صاحبان هنرهای سنتی و صنایع دستی با عنوان دستها و نقشها با ابراز تاسف از اشباع بازارهای ایران به وسیله محصولات چینی افزود: روند موجود در خصوص ورود محصولات چینی به خصوص چاقوی چینی موجب شده است، صنعت چاقوسازی زنجان با خطر مواجه شود.

وی تاکید کرد: تولیدکنندگان ما نمی توانند سلیقه مشتری را در داخل بسنجند و همین ضعف باعث شده است تا نتوانیم نیاز مشتریان خارج از کشور را بدانیم.

متوسلین بسته بندی صنایع دستی در زنجان را متناسب با تولید ندانست و افزود: بعضا مشاهده می شود که تولیدکنندگان صنایع دستی در زنجان، محصولات خود را در کارتونهای سیگار به مشتریان عرضه می کنند.

متوسلین گفت: ایران در زمینه محصولات صنایع دستی بالاترین مقام را در جهان دارد اما در زمینه صادرات مقام پنجم را داراست.

در ادامه مدیرعامل شرکت تعاونی مادر تخصصی صنایع دستی استان با اشاره به اهمیت صنایع دستی در زندگی روزمره، به اهداف تشکیل شرکت تعاونی مذکور پرداخت و گفت: طی تفاهمنامه ای که بین ادارات تعاون، میراث فرهنگی، کمیته امداد و بهزیستی صورت گرفته است، شرکت تعاونی مادر تخصصی صنایع دستی شکل گرفت تا هنرهای سنتی و صنایع دستی استان را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.

فرهاد شایگان آشنا کردن صنعتگران با اهداف شرکت تعاونی مادر تخصصی صنایع دستی، طرح سازماندهی صاحبان صنایع دستی و هنرهای سنتی در خوشه های مرتبط، طرح سازماندهی متقاضیان فعالیت در بخش صنایع دستی، تعامل متقابل صنعتگران با دستگاه های دولتی و مدیران ارشد استان، تقدیر از زحمات چندین ساله صنعتگران پیشکسوت در زمینه صنایع دستی را از مهمترین اهداف برگزاری همایش استانی دستها و نقشها عنوان کرد.

در پایان از پیشکسوتان صنایع دستی با اهدا لوح تقدیر و جایزه تقدیر به عمل آمد.