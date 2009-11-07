میزان تولید سیمان در آذربایجان غربی به چهار میلیون تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعداز ظهر شنبه در جریان بازدید از طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر در آذربایجان غربی یک میلیون و 200 هزار تن سیمان تولید می شود که با بهره برداری از واحدهای جدید سیمان خوی، بوکان و طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه این میزان به بیش از چهار میلیون تن افزایش می یابد.

وی ادامه داد: از سال آینده علاوه بر مصرف استان و ظرفیت فعلی صادرات سیمان استان، حدود دو میلیون تن سیمان استان مازاد خواهد بود.

جلال زاده خاطرنشان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سیمان تولید شده در استان به کشورهای همسایه و دیگر استان های کشور صادر شود.

طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه با یک هزار و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری ثابت و 30.75 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی در زمینی به مساحت 40 هکتار و با زیربنای 14 هکتار احداث می شود.

این طرح با 78 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و پیش بینی می شود با بهره برداری از آن در شهریورماه سال آینده سالانه یک میلیون تن سیمان به ظرفیت فعلی کارخانه سیمان ارومیه افزوده شود.

با بهره برداری از این طرح برای 150 نفر فرصت اشتغال فراهم می شود.