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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

توسط سپاه پاسداران ؛

محموله 9 هزار لیتری سوخت قاچاق کشف و توقیف شد

محموله 9 هزار لیتری سوخت قاچاق کشف و توقیف شد

در جریان گشت زنی دریایی شناورهای منطقه یکم نیروی دریای سپاه، محموله 9000 لیتری سوخت قاچاق شناسایی و توقیف گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده گشت شناوری منطقه یکم سپاه درباره کشف این محموله گفت: حوالی ساعت 12 شب، گشت پایگاه به یک فروند لنج در حوزه ماموریت خود مشکوک و پس از اخطار محموله آن مورد بازرسی قرار گرفت. در جریان آن معلوم شد که این شناور بیش از 9000 لیتر گازوئیل قاچاق بارگیری کرده است.

وی افزود: این چندمین بار است که محموله هایی از این دست توسط گشت دریایی سپاه در محدوده آب های بندرلنگه و بندر خمیر کشف و توقیف می شود.

گفتنی است این شناور و چند سرنشین آن به همراه محموله سوخت قاچاق تحویل مراجع قضایی استان هرمزگان گردید.

این محموله گازوئیل قاچاق از بندر خمیر بارگیری شده بود و قاچاقچیان قصد داشتند آن را در شارجه به قیمتی بسیار بالاتر تحویل رابطان فروش خود بدهند.

کد مطلب 978637

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