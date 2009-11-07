شورای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور طی سخنانی در این جلسه رویکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرق کشور را رویکردی کاملاًٌ صحیح و درست عنوان و بر گسترش این رویکرد فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وزیر کشور از تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی خواست تا برای رشد و پیشرفت سریع استانهای شرق کشور در تمامی ابعاد برنامه ریزی و طراحی های لازم را انجام دهند.

ارائه گزارش کمیته های 6 گانه این شورا و تصویب چندین پیشنهاد در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کنترل مرزها از جمله نتایج اولین نشست شورای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور بود.

معاون اول قوه قضائیه، فرمانده قرارگاه قدس سپاه ، نمایندگانی از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و ترابری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و استانداران خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در این جلسه شرکت داشتند.