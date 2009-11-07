خسارت به 200 واحد مسکونی در سیل مازندران / ساختمانها بیمه نبودند

رضا کیوان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بیشترین میزان بارندگی عصر جمعه در مسیر بلوار کشاورز، خیابانهای چمران، غفاری، کوی کارگر، بلوار پاسداران و شهرک سپاه شهر ساری بوده و عمده خسارات این واحدهای مسکونی در اثر سربندی و تخریب ایرانیت و حلب بوده است.

30 درصد واحدهای مسکونی روستاهای جنوب ساری خسارت سربندی دیدند

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های اولیه مشخص شد که 200 واحد مسکونی در سطح شهر ساری و حدود 30 درصد خانه های روستاهای پایین دزا و تاکام ساری خسارت سربندی دیده است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران با اشاره به اینکه روستاهای بالادزا و امامزاده علی ساری نیز شاهد بیشترین بارش روز گذشته در مرکز استان بوده است، تصریح کرد: واحدهای امدادی هلال احمر با همکاری بخشداری توانسته نسبت به بازگشایی سه نقطه مسدود در جاده ساری به کیاسر و رانش های ایجاد شده در پشت سد شهید رجایی ساری اقدام کنند.

کیوان پور با بیان اینکه تعدادی از ماهیگیران حاضر در رودخانه تاکام توسط امدادگران و راهداران ساری نجات یافتند، یادآور شد: برق مناطق روستایی و جنوب شهر ساری بر اثر بارندگی قطع بوده که با تلاش مسئولان شرکت برق این مشکلات رفع شد.

وی با اعلام این مهم که بیشترین میزان آبگرفتگی سطح شهر ساری مربوط به بلوار پاسداران و خیابان هنرستان خیری مقدم بوده است، افزود: توسط ماموران شهرداری و آتش نشانی ساری عملیات جمع آوری آب از خیابانهای قارن، تکیه حاجی آباد و میدان شهدا و 18 دی و مدرس به اتمام رسید.

اعلام میزان کل خسارات تا فردا

دبیر ستاد حوادث مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون مسئولان بنیاد مسکن مازندران در محل حوادث مشغول برآورد میزان خسارات به واحدهای مسکونی هستند، اظهار داشت: میزان کل خسارات سیل دیروز تا فردا یکشنبه اطلاع رسانی می شود.

سیل دیروز مجروح و فوتی نداشته است/ عملیات امداد و نجات سیل زدگان پایان یافت

کیوان پور با بیان اینکه خوشبختانه هیچ مجروح و فوتی در سیل دیروز در سطح استان نداشتیم، گفت: با هماهنگی دهیاری و بخشداری ها تحویل ایرانیت و قوطی به حادثه دیدگان آغاز شده و این مصالح به اندازه کافی در انبارها ذخیره شده است.

وی با اعلام اینکه بر اثر بارش شدید باران روز گذشته بسیاری از اراضی زراعی و باغی شهرستان ساری خسارت دیدند، گفت: میزان خسارات این بخش ها توسط جهاد کشاورزی استان در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه تقریبا عملیات امداد و نجات به سیل زدگان به اتمام رسیده است، گفت: سازمان هواشناسی نیز برای عصر امروز نسبت به وقوع بارش های پراکنده در مناطق مرکزی استان هشدار داد.

کیوان پور میزان خسارات سیل دو هفته اخیر به تاسیسات و اماکن مسکونی مردم ساری را پنج میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: متاسفانه هیچ کدام از منازل مسکونی شهر و روستاهای حادثه دیده دیروز بیمه نبودند.

مانور سراسری زلزله در مازندران برگزار می شود/ تاکید بر ترویج فرهنگ بیمه در بین مردم استان

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ بیمه در مازندران اظهار داشت: بیشترین میزان حوادث هفت ماهه اخیر در استان مربوط به خشکسالی و سیل بوده است.

مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران از پرداخت دو میلیارد تومان اعتبارات پیشگیری به دستگاه های اجرایی استان در سال جاری خبر داد و گفت: به زودی اعتبار تخصیص یافته 225 میلیارد ریالی خشکسالی استان که در بخش های عملیات آب، جنگل، اطفائ حریق و منابع طبیعی هزینه می شود به دستگاه های مرتبط ابلاغ خواهد شد.

وی در پایان از برگزاری پانزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی هشتم آذرماه با همکاری پژوهشکده بین المللی مهندسی زلزله، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و بهداشت، سازمان هلال احمر، سازمان دانش آموزی، صدا و سیما و اداره کل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران در مازندران خبر داد.