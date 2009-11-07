کلام امام و رهبری از متون آموزش سیاسی حزب موتلفه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله عسگراولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری در اجلاس سراسری مسئولان بانوان استان های سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: هنر ما کشف راه صحیح از بیانات رهبری است.

وی افزود: هر کس مسیر حرکت سیاسی خود را با ولایت فقیه تنظیم نکند به بیراهه می رود.

عسگراولادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردان و زنان اهل ایمان باید قوی ترین تشکیلات را داشته و اثر کار تشکیلاتی شان امر به معروف و نهی از منکر باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر قدرت می خواهد، خاطر نشان کرد: آثار یک تشکیلات الهی دعوت به خدا، اقامه نماز، اعطاء، زکات، امر به معروف و نهی از منکر است.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: ما باید بدانیم امکان حفظ ایمان در زندگی به تنهایی میسر نیست مگر آنکه همفکران خود را پیدا کرده و با آنها متشکل شویم.

وی افزود: اهل ایمان زمانی که همفکران خود را پیدا کردند باید عمل ایمانی خود را با مرکز ولایت هماهنگ کنند تا آن عمل صالح شود.

عسگراولادی در ادامه گفت: ما باید در جامعه توصیه به حق داشته باشیم زیرا هیچکدام از ما مطلق نیستیم و همه باید انتظار داشته باشند دیگران آنها را توصیه به حق کنند.

وی با تاکید بر اینکه توصیه به حق درتشکیلات الهی ارزش آفرین است، بیان داشت: انسانها وظیفه فردی، خانوادگی و اجتماعی دارند که در عرض هم قرار گرفته و نباید ازهیچکدام از این وظایف غافل شد.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: باید در خط ولایت فقیه قرار گرفته تا بتوانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم.

عسگراولادی گفت: ما نباید در وظایف تشکیلاتی خود سیاسی محض شویم بلکه باید طبق فرهنگ نبوی، علوی و فاطمی عمل کرده و توجه داشته باشیم که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ما است.