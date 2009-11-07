تبادل نظر لاریجانی و آیت الله سیستانی درباره مسائل مهم روز

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای سفری 5 روزه در عراق به سر می برد ظهر امروز شنبه با حضور در دفتر آیت الله سیستانی در شهر نجف با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از موضوعات مهم، استفاده از نظرات مراجع عظام تقلید را در حل مسائل گوناگون و ایجاد همگرایی بیشتر میان مسلمانان را حائز اهمیت دانست.

آیت الله سیستانی نیز ضمن خوشامدگویی به هیئت ایرانی به ارائه رهنمودهایی در خصوص مسائل مسلمانان در منطقه و جهان پرداخت.

این مرجع تقلید شیعیان همچنین برای مسئولان ایرانی در انجام وظایف خود آرزوی توفیق کرد.

لاریجانی همچنین با آیت الله سعید حکیم نیز دیدار و گفتگو کرد.