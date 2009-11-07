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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران آغاز به کار کرد

انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران با حضور وزرای بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی با برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی رسما شروع به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، این انجمن که جمعی از خبرگان و اساتید دانشگاههای کشور از جمله وزاری بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی عضو هیئت موسس آن هستند با برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی رسما شروع به کار کرد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای هیئت موسس و اعضای پیوسته انجمن و نماینده کمیسیون انجمنهای علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد، ضمن تصویب اساسنامه انجمن، تعیین حق عضویت اعضا و تعیین روزنامه‌های رسمی، اعضای هیئت مدیره و بازرس انتخاب شدند.

اعضای هیئت مدیره به ترتیب تعداد آراء عبارتند از عباس معمارنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم تحقیقات،  فرهاد دژپسند عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سیدحسین پاریاب پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، احمد عبدالله زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، مسعود موحدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) و اعضای علی‌البدل هیئت مدیره نیز نادر مهرگان عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان و احسان قدیری از بخش خصوصی انتخاب شدند.

همچنین امیرحسین مزینی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان بازرس و همت مراد قلندری رئیس بخش تحقیق و توسعه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

این انجمن پس از برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره و تعیین وظایف هریک از اعضا نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی در راستای ارتقاء سطح علمی پژوهشگران و فعالین این حوزه و توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی ایران اقدام خواهند نمود.

کد مطلب 978646

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