پژوهشکده صنعت نفت باید در خوزستان راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیدمحمد جعفر حجازی در جلسه کارگروه پژوهشی که با حضور جمعی از اساتید دانشگاه های استان و برخی دستگاهای اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: مراکز آموزش عالی استان خوزستان دارای ظرفیت مناسبی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در بخشهای مختلف است.



وی با انتقاد از مناطق نفتخیز جنوب به عنوان نماینده وزارت نفت در استان خواستار اهتمام و توجه این دستگاه به توان تحقیقاتی و پژوهشی خوزستان شد و افزود: به رغم اینکه خوزستان منبع اصلی نفت و گاز کشور است اما وزارت نفت اقدام موثری برای راه اندازی پژوهشکده صنعت نفت در خوزستان انجام نداده است.

حجازی با اشاره به تبعات منفی ناشی از استخراج و پالایش نفت در خوزستان، سرمایه گذاری وزارت نفت در خارج از این استان را قابل قبول نداسته و با بیان اینکه این وزارتخانه موظف به انجام تعهدات مالی خود در رابطه با سفر ریاست جمهور به این استان است، خواستار همکاری جدی این وزارتخانه برای راه اندازی پژوهشکده صنعت نفت در خوزستان شد.



استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در مراکز آموزش عالی بر تعامل و همکاری بخش صنعت و دانشگاه در این رابطه تاکید کرد.

وی همچنین ضمن قدردانی از دستگاه های اجرایی که در تعامل با دانشگاه تلاش کرده اند بر ضرورت ارتقای جایگاه ارتباط صنعت با دانشگاه تاکید کرد.

در این نشست مسئولان پژوهشی دستگاه های اجرایی گزارش عملکرد خود را در حوزه طرح های تحقیقاتی و پژوهشی ارائه کردند.