مسیر حرکت آمریکا به سقوط و فروپاشی ختم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح در حاشیه نشست کمیته علمی و فرهنگی موزه انقلاب و دفاع مقدس در مورد کشتار اخیر در ارتش آمریکا گفت: چالش های درون حاکمیت و جامعه آمریکا در ابعاد مختلف روابط انسانی، روابط خانوادگی، اختلافات سیاسی و مراودات اجتماعی بسیار بیش از آن چیزی است که گاهی نمونه هایی از آن در معرض و دید افکار عمومی قرارمی گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اصولا علت انقراض امپراطوری ها، قبل از آنکه فساد از بیرون باشد ناشی از فسادهای داخلی است بررسی زوایای گوناگون سقوط امپراطوری جماهیر شوروی حاکی از آن است که شیرازه امور در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سایر عوامل دخیل از هم گسست و سپس با یک فشار خارجی در سراشیبی سقوط قرار گرفت. حتی اگر آن فشار خارجی نیز نبود، رژیم و ساختار جامعه آن کشور محکوم به فروپاشی بود.

وی گفت: قرائن و شواهد زیادی وجود دارد که جامعه آمریکا نیز سرنوشتی غیر از این ندارد. فساد حاکم بر جامعه آمریکا به حدی است که راه و مسیرش قطعا به سقوط و فروپاشی ختم می شود. هیئت حاکمه آمریکا بر این خیال باطل است که به لحاظ جغرافیایی دور از دسترس هستند. در حالی که "زنگ خطر بزرگ" سالهاست در داخل آن سرزمین طنین انداز شده است.

وی در ادامه بیان داشت: طبیعتا آمریکا باید تاوان جنایات بی شمار خود را بخصوص در خارج مرزهایش بدهد و این با فروپاشی ایالات متحده محقق خواهد شد. بر این اساس آنچه در یک پایگاه نظامی آمریکا پیش آمد که منجر به قتل و کشتار وسیع گردید، صرفا یک نمود از ناهنجاری های درونی این جامعه استکبار زده می باشد. اوباما و امثال وی قادر نیستند از این اقدامات وحشت آور جلوگیری کنند.

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور افزود: بدیهی است که دستگاههای رسانه ای تحت کنترل رژیم آمریکا همواره تلاش می کنند از انعکاس گسترده این گونه ماجراها که به وفور در ایالات متحده به وقوع می پیوندد خودداری کنند، لیکن عکس العمل های بروز و ظهور رفتارهای وحشیانه سربازان و نظامیان آمریکایی در سایر کشورها از جمله عراق و افغانستان و قتل و جنایت و تجاوز این فرستادگان کاخ سفید به گونه ای نیست که همواره بتوان بر آن سرپوش نهاد.

وی افزود: بخش هایی از جامعه آمریکا دچار استحاله شده است و این استحاله و دوری از خصوصیات انسانی، خود ناشی از عملکردی است که دولتمردان این کشور در سیاست های غلط خود مبنی بر تفکیک ملل و جوامع مستقل، آزاده و غیر همسو با آنان به عنوان دشمن تبلیغ و ترویج می کنند.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح روی دیگر این گونه حوادث را ناشی از اعتراض های گسترده بخش دیگری از مردم آمریکا نسبت به ددمنشی ها و اقدامات شیطانی دولتمردان خود نسبت به سایر کشورها دانست و افزود: این اعتراض ها در جریان حملات وحشیانه رژیم آمریکا به عراق و افغانستان و همراهی با رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان و غزه نیز مشاهده شد.

سردار جزایری در پایان اظهار داشت: البته چنانچه مردم آمریکا از بصیرت سیاسی لازم برخوردار بشوند حتما اصلی ترین مانع تجاوزات دولتمردان خود خواهند شد و در آن صورت جهان تا حدودی روی آرامش به خود خواهد گرفت.