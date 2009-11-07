شرایط جدید انتخاب اعضا و روسای فرهنگستانها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به پیشنهاد کمیسیون مشورتی این شورا موادی از اساسنامه فرهنگستان های هنر،علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی را اصلاح کرد.

بر این اساس، ماده 15 اساسنامه فرهنگستان هنر، ماده 18 اساسنامه فرهنگستان علوم، ماده 17 اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی و ماده 6 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی اصلاح شد که بر اساس آن افراد پیشنهادی برای عضویت در فرهنگستان به معرفی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا خود فرهنگستان مربوطه و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ضوابط و معیارهای علمی مصوب انتخاب می‌شوند.

علاوه بر این، ماده 10 اساسنامه فرهنگستان علوم، علوم پزشکی و زبان و ادب فارسی و ماده 8 اساسنامه فرهنگستان هنر نیز اصلاح شد که بر اساس این اصلاحیه، رئیس فرهنگستان از میان اعضای فرهنگستان، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم وی برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند.

بر اساس این مصوبه، تغییر روسای مزبور به علل مختلف فوت، کناره‌گیری، عزل و استعفا قبل از پایان دوره نیز مطابق همین شیوه خواهد بود بر این اساس، انتخاب مجدد رئیس فرهنگستان بلامانع خواهد بود.

این مصوبه از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.