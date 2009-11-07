‌به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میلانلو میزان در‌آمد راه‌آهن در شش ماهه نخست امسال حمل و نقل بار را دو هزار و 750 میلیارد ریال برشمرد و گفت: در شش ماهه نخست سال 87 از محل جابه‌جایی که فقط دو هزار و 370 میلیارد بوده در مقایسه با در‌آمد راه آهن 16درصد رشد داشته است.

‌وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها حدود هفت درصد بار کشور توسط شبکه حمل و نقل ریلی کشور جا‌به‌جا می‌شود، افزود: بقیه جا‌به‌جایی بار کشور از طریق سایر شبکه‌های حمل و نقلی از جمله جاده‌ای‌ انجام می‌شود.

‌میلانلو تأکید کرد: میزان جا‌به‌جایی بار توسط شبکه حمل و نقل ریلی در کشور در قیاس با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه حمل ونقل ریلی بسیار اندک است.

‌مدیر کل سیر و حرکت راه‌آهن با انتقاد از ظرفیت اندک ریلی در تعدادی از استان‌های دارای پتانسیل بالای جا‌به‌جایی بار، تصریح کرد: در تعدادی از استان‌ها از جمله سه استان هرمزگان، یزد و اصفهان پتانسیل بالایی برای جا‌به‌جایی بار وجود دارد اما به دلیل ظرفیت محدود شبکه ریلی بخشی از بارها توسط سایر شبکه‌های حمل و نقل جا‌به‌جا می‌شوند.

‌وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود با حمایت بیشتر دولت و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، شاهد افزایش ظرفیت ها در این بخش باشیم.