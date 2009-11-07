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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

‌درآمد راه‌آهن از محل حمل بار 16 در‌صد افزایش یافت

مدیر کل سیر و حرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی از افزایش 16 درصدی میزان درآمد راه‌آهن از حمل و نقل بار در شش ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میلانلو میزان در‌آمد راه‌آهن در شش ماهه نخست امسال حمل و نقل بار را دو هزار و 750 میلیارد ریال برشمرد و گفت: در شش ماهه نخست سال 87 از محل جابه‌جایی که فقط دو هزار و 370 میلیارد بوده در مقایسه با در‌آمد راه آهن 16درصد رشد داشته است.

‌وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها حدود هفت درصد بار کشور توسط شبکه حمل و نقل ریلی کشور جا‌به‌جا می‌شود، افزود: بقیه جا‌به‌جایی بار کشور از طریق سایر شبکه‌های حمل و نقلی از جمله جاده‌ای‌ انجام می‌شود.

‌میلانلو تأکید کرد: میزان جا‌به‌جایی بار توسط شبکه حمل و نقل ریلی در کشور در قیاس با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه حمل ونقل ریلی بسیار اندک است.

‌مدیر کل سیر و حرکت راه‌آهن با انتقاد از ظرفیت اندک ریلی در تعدادی از استان‌های دارای پتانسیل بالای جا‌به‌جایی بار، تصریح کرد: در تعدادی از استان‌ها از جمله سه استان هرمزگان، یزد و اصفهان پتانسیل بالایی برای جا‌به‌جایی بار وجود دارد اما به دلیل ظرفیت محدود شبکه ریلی بخشی از بارها توسط سایر شبکه‌های حمل و نقل جا‌به‌جا می‌شوند.

‌وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود با حمایت بیشتر دولت و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، شاهد افزایش ظرفیت ها در این بخش باشیم.

کد مطلب 978654

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