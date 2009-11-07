تیم ملی ایران از سد استرالیا گذشت/ صدرنشینی گروه A در پایان روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی از امروز (شنبه) در ساحل شهر دوبی امارات آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان به دیدار استرالیا رفتند و موفق شدند این تیم را با نتیجه 3 بریک از پیش رو بردارند.

برای تیم فوتبال ساحلی کشورمان در این دیدار محمد احمدزاده، فرید بلوک باشی و فاروق درا گلزنی کردند تا شاگردان رضا صادقپور صدرنشین گروه A مسابقات قهرمانی آسیا شوند.

در گروه A مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا امروز همچنین تیم عمان موفق شد با نتیجه 2 بریک چین را از پیش رو بردارد. با این شرایط جدول رده بندی این گروه به شرح زیر درآمد:

1- ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- عمان 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

روز یکشنبه و در ادامه این رقابتها تیم کشورمان به مصاف عمان خواهد رفت و استرالیا به مصاف چین می رود.