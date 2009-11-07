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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا- دبی

تیم ملی ایران از سد استرالیا گذشت/ صدرنشینی گروه A در پایان روز نخست

تیم ملی ایران از سد استرالیا گذشت/ صدرنشینی گروه A در پایان روز نخست

ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا را با برتری مقابل استرالیا پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی از امروز (شنبه) در ساحل شهر دوبی امارات آغاز شد. در روز نخست این رقابت‌ها ملی پوشان فوتبال ساحلی کشورمان به دیدار استرالیا رفتند و موفق شدند این تیم را با نتیجه 3 بریک از پیش رو بردارند.

برای تیم فوتبال ساحلی کشورمان در این دیدار محمد احمدزاده، فرید بلوک باشی و فاروق درا گلزنی کردند تا شاگردان رضا صادقپور صدرنشین گروه A مسابقات قهرمانی آسیا شوند.

در گروه A مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا امروز همچنین تیم عمان موفق شد با نتیجه 2 بریک چین را از پیش رو بردارد. با این شرایط جدول رده بندی این گروه به شرح زیر درآمد:
1- ایران 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- عمان 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

روز یکشنبه و در ادامه این رقابتها تیم کشورمان به مصاف عمان خواهد رفت و استرالیا به مصاف چین می رود.

کد مطلب 978655

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