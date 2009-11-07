کشته شدن 7 پلیس افغان در حمله ناتو/ تردید آمریکا در اعزام نیروی بیشتر به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 7 نیروی پلیس این کشور در حمله هوایی نظامیان ناتو در ولایت بادغیس واقع در غرب این کشور خبر داد.

بر این اساس در حمله هوایی که در نزدیکی مرکز فرماندهی نیروهای افغان و ناتو در بخش مرغاب از توابع بادغیس صورت گرفته، چهار سرباز و سه نیروی پلیس افغان کشته شده و دستکم 16 نظامی افغان کشته شدند.

ژنرال "محمد ظهیر عظیمی" سخنگوی وزارت کشور افغانستان در این رابطه گفت: حمله هوایی ناتو در منطقه بالامرغاب روی داده و طی آن دهها نیروی محلی افغان کشته و مجروح شده اند.

این در حالی است که روز گذشته در عملیات جستجو برای یافتن دو سرباز آمریکایی در افغانستان بیش از 25 نظامی ناتو و افغان مجروح شده اند. طبق گزارشهای موجود این دو سرباز طی یک ماموریت گشت در غرب این کشور ناپدید شده اند.

از سوی دیگر خبرگزاری آلمان از تردید نزدیکان رئیس جمهور آمریکا در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان خبر می دهد. بر اساس این گزارش ژنرال "جیمز جونز" مشاور امنیتی "باراک اوباما" در مورد لزوم اعزام 40 هزار نیروی نظامی دیگر به افغانستان ابراز تردید کرده است.

وی در گفتگو با هفته نامه آلمانی اشپیگل اظهار داشته است که اگر چه ژنرال "استنلی مک کریستال" همواره بر اعزام نیروی بیشتر به افغانستان تاکید دارد، اما این کار نمی تواند به تنهایی مشکلات این کشور را حل کند.

به گفته این مقام کاخ سفید هیچ تضمینی برای پیروزی آمریکا در افغانستان با افزایش نیروی نظامی وجود ندارد. وی در ادامه این گفتگو آورده است: ما می توانیم 200 هزار نیروی دیگر به این کشور اعزام کنیم اما شرایط همین گونه که هست باقی بماند.