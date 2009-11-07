جشنواره گل استیل آذین در کرمان/ ذوب آهن از سد فولاد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:15 امروز (شنبه) با برگزاری دو دیدار در شهرهای کرمان و اصفهان پیگیری شد که طی آن استیل آذین با نتیجه 6 بر 2 از سد میزبان خود مس کرمان گذشت و ذوب آهن نیز با یک گل فولادخوزستان را از پیش رو برداشت.

استیل آذین در یکی از دیدارهای جذاب هفته موفق شد در ورزشگاه شهیدباهنر کرمان جشنواره‌ای از گل به راه انداخته و مس این شهر را با نتیجه 6 بر2 شکست دهد. استیل آذین با این پیروزی پرگل 27 امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد.

ذوب آهن نیز امروز در ورزشگاه فولادشهر با تک گل کاسترو از سد فولاد خوزستان گذشت و پیش از برگزاری دیدار راه آهن شهرری - استقلال با 30 امتیاز به رده دوم جدول ارتقا یافت.

- نتایج دیدارهای آغازین روز سوم از هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان یک - فولادخوزستان صفر

گل: ایگور کاسترو (78)

* مس کرمان 2 - استیل آذین تهران 6

گل‌ها: لوسیانو ادینهو (55) و پیروز قربانی (87) برای مس کرمان و افشین چاوشی (9)، محمد غلامی (31 و 41)، امیر شاپورزاده (35)، میثم خسروی (45) و رضا نوروزی (1+90) برای استیل آذین

اخراج: داسیلوا زالترون (83 - مس کرمان)

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تا دقایقی دیگر با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* شاهین بوشهر - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: بهرام نقوی و عباس انتظاری، داورچهارم: مرداس جابری

ناظر: عبود سنگاشکن

* راه آهن شهرری - استقلال تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: مسعود فرح نیا و مجید شمس، داورچهارم: آرش خرمیان

ناظر: ابراهیم میرزابیگی