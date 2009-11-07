معاونان جدید سازمان امور مالیاتی تعیین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکری در احکام خود مجید یارمند را که در حال حاضر معاون برنامه ریزی و توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از مدیران پرسابقه و موفق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد را به عنوان معاون جدید پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور، محمد قاسم پناهی را به سمت معاون مالیات بر ارزش افزوده و امیر حسن علی حکیم را به سمت معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور برگزید.

عبدالمجید شهیدی معاون پشتیبانی سازمان امورمالیاتی کشور نیز با حکم وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان رئیس جدید هیئت عالی انتظامی مالیاتی کار خود را آغاز خواهد کرد.

رئیس کل سازمان همچنین نادر آریا را به سمت مشاور رئیس سازمان و مدیر کل دفتر سیاست گذاری و نظارت بر فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب کرد.