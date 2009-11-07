تایید گزارش گلدستون در مجمع عمومی؛ شکست دردناک برای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تاگس اشپیگل در مطلبی در این باره نوشت: اسرائیل در سازمان ملل شکست دردناکی را متحمل شد. با وجود مخالفتهای شدید صهیونیستها مجمع عمومی سازمان ملل گزارش گلدستون درباره جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه را پذیرفت.
تاگس اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: اسرائیل در ماههای گذشته با تمام ابزار دیپلماتیک تلاش کرد تا گزارش گلدستون را از آرشیو سازمان ملل محو کند که البته تلاشهای وی بی نتیجه بود و این گزارش بالاخره مورد تایید مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته و جنگ افروزی اسرائیل در جریان جنگ غزه بار دیگر زیر نورافکن های عموم جهانیان قرار گرفت.
بر اساس گزارش گلدستون در صورتی که رژیم صهیونیستی با تشکیل کمیته مستقل تحقیق درباره جنگ غزه موافقت ننماید، راه برای بررسی مسئله در شورای امنیت و دادگاه جنایات جنگی لاهه هموار می گردد.
نظر شما