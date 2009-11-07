ثبت‌ نام سیزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جوادی - مدیر فعالیتهای متمرکز نهاد نمایندگی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اجرایی کردن و ترویج سخنان رهبر معظم انقلاب در راستای ازدواج به‌هنگام، آسان، آگاهانه و پایدار و اتمام دوازدهمین مراسم ازدواج دانشجویی، سیزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی با دو محور دانشجویان مجرد و مزدوجین دانشجو در سال جاری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به نحوه و زمان ثبت نام مزدوجین دانشجو اظهار داشت: زوجهای دانشجو از امروز می‌توانند برای ثبت نام و شرکت در این مراسم از طریق مراجعه به سایت نهاد به آدرس www.nahad.ir اقدام کنند.

مدیر فعالیت‌های متمرکز نهاد با بیان اینکه در دوازدهمین مراسم ازدواج دانشجویی بیش از 44 هزار و 500 زوج دانشجو ثبت نام و شرکت کردند گفت: پیش بینی می‌شود امسال نیز بیش از 50 هزار زوج دانشجو در این مراسم شرکت کنند.

وی از برگزاری نشست و کارگاههای قبل از ازدواج در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی خبر داد و گفت: نشست سراسری منطقه‌ای با حضور استادان برجسته ویژه دانشجویان دختر و پسر به صورت مجزا انجام خواهد شد.

جوادی اضافه کرد: علاوه بر این تشکیل کانونهای پیوند مهر و ماه در دانشگاههای کشور ویژه دانشجویان مجرد در دستور کار برنامه های ستاد ازدواج دانشجویی قرار دارد، هر چند که در حال حاضر در تعدادی ازدانشگاه‌ها این کانونها در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به ویژه برنامه‌ های ستاد ازدواج دانشجویی درباره زوجهای دانشجو که با شعار یادگیری مهارت زندگی برای تحکیم بنیان خانواده، برگزار می‌شود، اظهار داشت: برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مزدوجین و تهیه جزوات آموزشی برای زوجهای دانشجو از جمله برنامه های این ستاد است.

مدیر فعالیتهای متمرکز نهاد انجام سفرهای زیارتی را یکی از شیوه‌های ارزشمند در گسترش فرهنگ ازدواج آسان در جامعه و تسریع این امر مقدس خواند و گفت: امسال همانند سال گذشته برگزاری این برنامه ها را برای دانشجویان خواهیم داشت.