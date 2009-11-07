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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۸:۴۱

200 هزار تن محصول باغی در استان مرکزی برداشت شد

200 هزار تن محصول باغی در استان مرکزی برداشت شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از 200 هزار تن محصول باغی از باغات استان مرکزی برداشت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اصغر زارعی عصر شنبه به خبرنگاران افزود: سطح زیر کشت باغات استان 51 هزار هکتار است که از این میزان 11 هزار هکتار باغات نهال و 40 هزار هکتار آن را باغات بارور هستند.

وی با بیان اینکه، استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید نهال زیتون و انار در کشور مطرح است، گفت: مهمترین محصولات باغی استان شامل انگور، پسته، انار، زیتون و انجیر است.

زارعی خاطرنشان کرد: بخشی از میوه استان در داخل، بخشی به سایر استانها و بخشی از آن به خارج از کشور صادر شد.

وی بیان کرد: محصولات باغی استان که جنبه صادراتی به خارج از کشور دارند شامل انار، پسته و کشمش است که جایگاه برخی از محصولات باغی استان در سطح کشور از جمله انار از نظر سطح زیر کشت رتبه دوم کشوری، پسته رتبه ششم، انگور رتبه نهم و گل وگیاه زینتی رتبه دوم کشوری را دارد.

وی افزود: متوسط عملکرد راندمان تولید محصولات باغی استان در هر هکتار هشت و نیم تن در هکتار است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان مرکزی در پایان اظهار داشت: سطح زیر کشت باغات استان به تفکیک شهرستان شامل ساوه، زرندیه، اراک، شازند، تفرش، خمین، دلیجان، کمیجان، آشتیان و محلات است.

کد مطلب 978674

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