200 هزار تن محصول باغی در استان مرکزی برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اصغر زارعی عصر شنبه به خبرنگاران افزود: سطح زیر کشت باغات استان 51 هزار هکتار است که از این میزان 11 هزار هکتار باغات نهال و 40 هزار هکتار آن را باغات بارور هستند.

وی با بیان اینکه، استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید نهال زیتون و انار در کشور مطرح است، گفت: مهمترین محصولات باغی استان شامل انگور، پسته، انار، زیتون و انجیر است.

زارعی خاطرنشان کرد: بخشی از میوه استان در داخل، بخشی به سایر استانها و بخشی از آن به خارج از کشور صادر شد.

وی بیان کرد: محصولات باغی استان که جنبه صادراتی به خارج از کشور دارند شامل انار، پسته و کشمش است که جایگاه برخی از محصولات باغی استان در سطح کشور از جمله انار از نظر سطح زیر کشت رتبه دوم کشوری، پسته رتبه ششم، انگور رتبه نهم و گل وگیاه زینتی رتبه دوم کشوری را دارد.

وی افزود: متوسط عملکرد راندمان تولید محصولات باغی استان در هر هکتار هشت و نیم تن در هکتار است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان مرکزی در پایان اظهار داشت: سطح زیر کشت باغات استان به تفکیک شهرستان شامل ساوه، زرندیه، اراک، شازند، تفرش، خمین، دلیجان، کمیجان، آشتیان و محلات است.

