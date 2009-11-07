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۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۶

دوومیدانی قهرمانی آسیا-گوانگژو

حضور سرزده ماموران وادا درمنزل احسان حدادی/تست دوپینگ از پرتابگر ایران

حضور سرزده ماموران وادا درمنزل احسان حدادی/تست دوپینگ از پرتابگر ایران

بدنبال حضور تیم دوومیدانی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگژو صبح امروز نمایندگان وادا از احسان حدادی تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان وادا (آژانس مبارزه با دوپینگ) صبح امروز (شنبه) با حضور سرزده در منزل احسان حدادی از قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا پیش از عزیمت به هجدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی آسیا در گوانگژو چین تست دوپینگ گرفتند.

این پنجمین بار است که نمایندگان وادا بدون اطلاع از احسان حدادی تست دوپینگ می گیرند. پیش از این نمایندگان آژانس مبارزه با دوپینگ دو بار در آلمان و دوبار در تهران با مراجعه به محل سکونت این ورزشکار در زمان مصدومیت اقدام به انجام تست دوپینگ کردند.

انجام این تست دوپینگ از سوی نمایندگان وادا در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش عباس صمیمی مربی پرتاب دیسک کشورمان نسبت به نگرفتن تست دوپینگ از حدادی اعتراض کرده بود.

هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا از 19 تا 23 آبان ماه در گوانگژو چین برگزار می شود.

کد مطلب 978675

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