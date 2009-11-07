ایران عضو انجمن جهانی خودرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، جواد نجم الدین گفت: این عضویت نشانه ای از تلاش ایران خودرو برای جهانی کردن صنعت خودرو کشور است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مهمترین دستاوردهای عضویت ایران در انجمن جهانی خودرو را حضور رسمی ایران دررنکینگهای جهانی خودرو، ناکام ماندن تلاشهای بین المللی برای منزوی کردن اقتصاد و صنعت خودرو ایران عنوان کرد.

وی از دیگر مزایای عضویت ایران را مشارکت در تنظیم استاندارد های خودرویی، برقراری ارتباط با اعضای این انجمن و مشارکت درسیاستگذاریهای انجمن جهانی خودرو دانست.

نجم الدین درزمینه روند آغاز عضویت درانجمن جهانی خودرو اظهار داشت: مذاکره اولیه با این انجمن از سال 87 آغاز (با دریافت وارسال مدارک مورد نیاز برای عضویت ) و با پیگیری مراحل عضویت ایران از طریق دفتر ایران خودرو در فرانسه ادامه یافت و درآبان ماه سالجاری، این مهم محقق شد.

مدیرعامل ایران خودرو افزود: انجمن جهانی خودرو دارای 41 عضو از انجمن کشور های مختلف از جمله آلمان، آمریکا، انگلیس، ایتالیا، ترکیه، چین، روسیه، کره، فرانسه، سوئد، سوئیس و تایلند است.