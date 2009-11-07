اجلاس پروتکل مونترال برای حفاظت لایۀ ازن در مصر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اجلاس دو روزه که بیش از دو هزار نفر به نمایندگی از کشورهای عضو شرکت کرده اند هیئت ایرانی به ریاست محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این اجلاس حضور دارند.

بنا بر این گزارش مقامات عالی و وزرای کشورهای عضو نسبت به مکانیزم حفاظت ازلایۀ "ازن" و کاهش تولید مواد مخرّب آن تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران که یکی از کشورهای پیشرو منطقه در جهت استفاده از صنایع همسو با محیط زیست و از رده خارج کردن مواد مخرّب لایۀ ازن است به همین دلیل مورد تقدیردبیرخانۀ پروتکل مونترال قرارگرفت.

نخستین سخنران اولین روز این نشست رئیس سازمان محیط زیست ایران بود که بر لزوم پایبندی جامعۀ جهانی به مادۀ 6 پروتکل مزبور و زُدایش مواد مخربب لایۀ ازن تأکید کرد.

محمد جواد محمدی زاده اظهار داشت: با آگاهی از این حقیقت که مواد یاد شده نقش زیادی در تخریب لایۀ حیاتی ازن داشته همۀ ما خود را متعهد به تحقق اهدافمان در مقابل جامعه جهانی جهت حذف کامل آنها تا ابتدای سال آینده میلادی می دانیم.

این مقام عالی محیط زیست کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران جزو کشورهای پیشرو در زمینۀ بسط همکاریهای منطقه ای با کشورهای همسایه جهت ظرفیت سازی در راستای استفاده از توانمندیهای منطقه ای و بومی برای مدیریّت حذف مواد مخرّب و کنترل تجارت مواد و کالاهای حاوی آن است.