سایت پروازی "یا علی(ع)" در استان زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سایت پرواز یا علی(ع) طارم تپه زنجان به ارتفاع 1900 مترمربع قابلیت پرواز پاراگلایدار را دارد.

منطقه طارم تپه شامل سه سایت پروازی شامل سایت یاعلی(ع) 1900 مترمربع، سایت یا زهرا(س) به ارتفاع 1400 مترمربع و سایت یا حسین(ع) به ارتفاع 1005 متر مربع است.

در آئین افتتاح این سه سایت پروازی 80 پرنده با پاراگلایدار از هشت استان گلستان، همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، زنجان و شهرستان کرج به رقابت پرداختند.

تپه های فوق از لحاظ امنیت و دسترسی، ارتفاع و پایداری شرایط محیطی جزو بهترین و برترین سایتهای پروازی پاراگلایدر در سطح کشور است که می تواند بستر مناسبی برای علاقمندان این ورزش و خلبانهای مشتاق پروازهای جذاب و مفرح و امن ایجاد نماید که از دستاوردهای آن تقویت جاذبه های توریستی منطقه طارم و ایجاد فضا های آموزشی تکمیلی و حرفه ای خلبانهای استان همچنین ایجاد بستر مناسب برای برگزاری جشنوارهای منطقه ای، کشوری و حتی بین المللی در سطح استان خواهد بود.