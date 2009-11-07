هشت سد جدید در گلستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا عطارزاده عصر شنبه در بازدید از سد زرین گل علی آباد کتول افزود: تاکنون شش سد در این استان احداث شد و سه سد دیگر در دست ساخت و پنج سد نیز در دست مطالعه هستند.



وی با اشاره به اینکه با احداث سد زرین گل در علی آباد کتول آب سرچشمه ها به این مسیر هدایت خواهند شد، افزود: به علت شرایط کم آبی در مناطقی از استان سمنان با یک برنامه دقیق آب سرچشمه ها عادلانه توزیع و تقسیم می شوند.

وی با اشاره به اهمیت تبدیل روشهای آبیاری به سیستم نوین گفت: در سال اصلاح الگوی مصرف توسعه شبکه های تحت فشار علاوه بر چند استان کشور در گلستان نیز در اولویت قرار دارد.



عطارزاده بیان داشت: اولویت بهره مندی از سرچشمه های آبی زرین گل علی آباد کتول با حوزه شهرستان علی آباد است و این طرح سال آینده به طور کامل به بهره برداری می رسد.



هوشنگ غلامزاده معاون عمرانی استاندار گلستان نیز ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر سد به بهره برداری برسد تا مردم عزیر از این نعمت بهره مند شوند و استانداری تمام پتانسیل و توان خود را مثل گذشته جهت تکمیل این پروژه به کار می بندد.

غریب آبادی بخشدار کمالان نیز گفت: فاز یک این سد تا آخر آذر ماه سال جاری آبگیری می شود و آبگیری نهایی آن تا سال آینده به صورت قطعی انجام گیرد.

وی همچنین افزود: روستاهای مجاور سد قبل از این در طرح آبدهی قرار نداشتند که مقرر شد علاوه بر روستاهای پایین دست برای روستاهای همجوار هم مورد استفاده قرارگیرد.

انجام مطالعاتی جهت تامین قسمتی از آب شرب منطقه توسط مشاور طرح از دیگر مصوبات این جلسه بود.

شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان، عملیات اجرایی این پروژه را از سال 81 با برآورد اولیه 120 میلیارد ریال آغاز کرد.

همچنین در سال 85 مبلغ سه میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر اول ریاست جمهوری و مبلغ 500 میلیون تومان از محل متمم بودجه برای پروژه به منظور صرف مطالبات پیمانکاران و مالکین اراضی محدوده اجرای طرح هزینه شد و در سال 86 نیز مبلغ پنج میلیارد تومان اعتبار جهت ادامه طرح در نظر گرفته شد.

همچنین در سال87 نیز از مصوبات سفردوم ریاست جمهور 58 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه تصویب شد.



پیشرفت فیزیکی طرح در سال 84، حدود 25 درصد بود که این رقم در سال 85 به 35 درصد در حال حاضر نیز پیشرفت فیزیکی طرح بیش از 70 درصد است.